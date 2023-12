Los bomberos han iniciado hoy el tercer día de búsqueda de una de las hermanas que sigue desaparecida tras el incendio ocurrido en una vivienda de Zalamea de la Serena. En el inmueble residían Matilde y Manuela, de entre 51 y 53 años, vecinas de siempre de esta localidad pacense. El cuerpo de una de ellas fue encontrado el pasado miércoles, el día que saltó el fuego, pero debido a su estado no ha podido saberse, de momento, a cuál de las dos pertenece.

La Guardia Civil ha declarado que, hasta que no aparezca la otra mujer desaparecida, todas las hipótesis están abiertas.

Habría que recordar que las dos mujeres eran huérfanas y siempre habían vivido juntas en la vivienda calcinada, no tenían hijos y una de ellas estudió filología inglesa, aunque no ejercía esta profesión en la actualidad. Asimismo, solían visitar con bastante asiduidad Don Benito, donde realizaban distintas tareas de su día a día. De hecho, en el momento en el que se decretó el incendio, se dio alerta a la compañía de línea de autobús que transporta a los viajeros de Zalamea a Don Benito para intentar averiguar su paradero, aunque en este caso no se pudo constatar que viajaran en el autobús de la mañana.