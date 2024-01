«Hay preguntas sobre el universo para las que aún no hay respuesta»

De Don Benito al infinito y más allá. Eso es lo que debió pensar Juan Carlos Muñoz (Don Benito, 1982) cuando observó el cielo por primera vez a través de un telescopio que le regalaron sus padres. La duda de sus progenitores sobre si regalar a su pequeño un microscopio o un telescopio fue lo que acabó por decidir, quizás, que el camino profesional que luego emprendería este dombenitense iba a estar ligado a la observación y el estudio del universo.

Este astrónomo y comunicador científico trabaja desde hace más de una década en el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés). Vive en Alemania desde hace tres años y antes trabajó durante otros siete en Chile, donde ahora el ESO construye el mayor telescopio del mundo, que previsiblemente entrará en funcionamiento a finales de esta década.

¿Qué va a permitir ver este gran telescopio?

Será el más grande del mundo durante mucho tiempo. Tiene un diámetro de más de 39 metros y podremos tomar imágenes directas de planetas rocosos como la tierra, podremos estudiar al detalle el agujero negro super masivo que hay en el centro de nuestra galaxia u observar las primeras galaxias que se formaron en el universo. Pero yo siempre digo que las respuestas más interesantes que nos dará este telescopio serán aquellas sobre preguntas que aún no nos hemos hecho.

¿Supone un reto su puesta en marcha?

La tecnología es fundamental para el conocimiento del cosmos y la construcción de este gran telescopio va a plantear problemas a resolver a nivel de ingeniería tan interesantes como los problemas que luego nos va a ayudar a resolver sobre el universo. Mucha de la tecnología que se desarrolla para eso luego tiene aplicaciones para la vida diaria. Por ejemplo, la óptica adaptativa permite utilizar imágenes muy nítidas de nuestra retina en oftalmología.

¿Y por qué en Chile?

Allí la calidad del cielo es excepcional. Para construir un observatorio no puede haber contaminación lumínica, una atmósfera muy estable. La atmósfera genera turbulencias que degrada la calidad de las imágenes. Es como mirar a través de una piscina, esas turbulencias si no se tienen en cuenta puede degradar las imágenes. También necesitamos sitios muy secos porque el vapor de agua en la atmósfera puede ser un problema.

¿Cuánto se conoce sobre el universo?

El conocimiento sobre el universo es como una isla a la que se le va ganando terreno al mar, que sería el desconocimiento. Pero al final es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe sobre él. Cada vez que encontramos la respuesta a una pregunta surgen otras cinco nuevas preguntas que no conocíamos antes.

¿Siempre le apasionó entender el universo?

Desde bien pequeño me interesé mucho por la naturaleza, por entender cómo funciona todo. Al final acabé optando por estudiar física y especializarme en astrofísica. Luego trabajé en diferentes países, primero investigando y ahora dedicado a comunicar sobre ello, pero si tuviera que definirme diría que soy un chico de Don Benito al que le gusta mirar las estrellas y hablar sobre ello.

Hace poco impartió una conferencia en Don Benito, ¿cree que es importante apostar por la divulgación científica?

Es muy importante. Durante varios años trabajé en Alemania en un proyecto cuya misión principal era utilizar la astronomía como un vehículo para mostrar la ciencia en los colegios. Desde mi punto de vista es importante introducir esta disciplina en los jóvenes porque es una ciencia multidisciplinar. Tiene biología, física, ingeniería... la astronomía es una buena manera de introducir en los más pequeños el amor por la ciencia.

Y, aquí, en Extremadura, ¿hay buena calidad del cielo?

Cada vez observo más contaminación lumínica, lo cual me parece un derroche innecesario. Eso obliga a que cada vez haya que alejarse más para poder observar el cielo. Lo más importante es alejarse lo máximo posible de ciudades, no sólo en las grandes, sino también las medianas.

¿Qué retos afronta la ciencia relacionados con el cosmos?

Hay preguntas para las que aún no hay respuestas, la más interesante sería ver si podemos encontrar pruebas de que haya vida en otros planetas y eso es algo que el nuevo telescopio nos puede ayudar. Quizás nos ayude a responder preguntas que ahora no se me ocurren.