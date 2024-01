Los vecinos de La Coronada convocan una manifestación en contra de la planta de biogás

Llueve sobre mojado en el municipio pacense de La Coronada. Allí, a apenas 15 kilómetros de Villanueva de la Serena, los vecinos han dicho basta. No quieren que se construya a sólo un puñado de kilómetros una planta de biogás en la finca de Los Baldíos-Montepozuelo, dentro del término municipal de Villanueva de la Serena. Por este motivo, en el último trimestre del pasado año surgió en este municipio de poco más de 2.000 habitantes un movimiento ciudadano (Plataforma Salvemos La Coronada) en contra de instalar cerca del pueblo esta planta de biogás. El motivo lo tienen claro: ya sufren desde hace varias décadas los fuertes olores de un basurero situado a poco más de tres kilómetros del pueblo.

Juan José Arias, representante de este colectivo, explica que los vecinos piensan que ese todavía incipiente proyecto «puede traer todavía más olores», lo que ha llevado a los vecinos a organizarse. «No hay una idea anti-biogás en el pueblo, sino más bien antiburas. Los vientos dominantes nos llevan los olores del vertedero casi todos los días del año, menos mal que el hedor es sólo de manera intermitente».

Sin embargo, desde la plataforma, que no quieren ver agravada la ya de por sí incómoda situación, tienen previsto movilizarse el próximo sábado en Villanueva para protestar frente al consistorio. Pretenden que el Ayuntamiento de marcha atrás al proyecto de construcción de esta planta para dejar patente su «oposición frontal por temor a los efectos nocivos de este tipo de instalaciones», entre los que señalan el aumento de enfermedades respiratorias, la contaminación de acuíferos, la desaparición de fauna autóctona o el abandono de tierras de labor. «Cada persona puede estar a favor o en contra de la planta a nivel particular, pero lo que se ve en el pueblo es que no se quiere que nos la metan en las narices, ya conocemos los olores del basurero y el pueblo no quiere eso», dice al respecto Arias.

El propio Arias incluso teme que la instalación de la planta de biogás suponga una pérdida paulatina de población por no tener que soportar más malos olores. «En otros pueblos donde ya hay este tipo de plantas ha pasado», asegura.

Desde la plataforma lamentan la falta de apoyo del consistorio. En diciembre, el grupo de la oposición, Alternativas para La Coronada (ALACO), presentó una moción a instancias de la plataforma para pedir que la corporación municipal hiciera una declaración institucional de rechazo a la planta, pero la moción fue declinada con los votos en contra del PSOE, partido que gobierna en esta localidad. «Dicen que no va a ser perjudicial y que se van a crear puestos de trabajo», señala Manuel Fernández, líder de la oposición, quien considera que este proyecto «perjudica claramente» a los vecinos. «Ya tenemos un problema con los olores del basurero y esto no creo que nos vaya a traer muchos beneficios», lamenta.

En octubre

El pasado mes de octubre la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena aprobó el expediente de contratación de un derecho de superficie en el paraje de Los Baldíos, de propiedad municipal, destinado a la planta de gas renovable con un presupuesto de licitación de 200.000 euros y un periodo de 30 años.

La protesta será el sábado a las 12 del mediodía desde el cruce de Fajardo y hasta la plaza de España.

En agosto, el PP de Villanueva de la Serena manifestó su negativa a la instalación de una planta de este tipo al manifestar su postura negativa a que Villanueva sea el «epicentro de recogida de residuos orgánicos», para añadir que en el municipio «ya existe un vertedero de grandes dimensiones que recibe la basura de múltiples municipios». Dicho basurero, actualmente en funcionamiento y por el que se quejan en La Coronada por los malos olores que desprende, recibe los residuos de casi 200 municipios de distintos puntos de la región extremeña y comenzó a funcionar a mediados de los años 90. Ahora, los vecinos coroneles se oponen a más malos olores en su pueblo.