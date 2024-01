Adjudicada la obra de la plaza de España de Don Benito por 4,2 millones y seis meses de ejecución

El Ayuntamiento de Don Benito, a través de la celebración de una junta de gobierno, ha adjudicado por competencia la reanudación de las obras de la plaza de España a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 4,2 millones de euros, es decir, un 16% menos de lo presupuestado inicialmente en el proyecto de licitación.

Así lo ha dado a conocer el consistorio dombenitense a través de la alcaldesa, María Fernanda Sánchez; el teniente de alcalde, Pedro Noblejas; y el concejal de Urbanismo, Javier Sánchez-Porro, quienes han informado que serán las empresas Construcciones Majoin y Gestión y Ejecución de la Obra Civil quienes se hagan cargo del desarrollo de los trabajos.

El proyecto se ha adjudicado sobre un presupuesto base inicial de 4,9 millones de euros a esta UTE, que ha obtenido el cien por cien de la puntuación por parte de los técnicos. Una adjudicación que Sánchez ha tachado de "muy importante" teniendo en cuenta que se han presentado cuatro empresas a esta licitación. "Estamos satisfechos porque tras un largo proceso de gestiones dentro del consistorio se va a reactivar la obra", ha manifestado la primera edil de Don Benito.

En este sentido, uno de los aspectos que desde el Ayuntamiento dombenitense valoran muy positivamente es el plazo de ejecución comprometido por la empresa adjudicataria, que será de seis meses en lugar de los diez establecidos en el proyecto. "No estamos ante una baja temeraria, éstas deben ser informadas por los técnicos y el informe ha sido favorable", matiza la alcaldesa en este sentido.

Sobre el proyecto a ejecutar, se mantiene sin grandes cambios respecto al original presentado en 2021. No obstante, habrá algunos cambios, como por ejemplo que se mantendrá la fuente en su estado original, aunque su ubicación sufrirá algún cambio. Asimismo, habrá presencia de árboles para sombra natural y el aparcamiento subterráneo, en consecuencia, no tendrá 102 plazas, sino que serán alrededor de 90 aproximadamente.

"Cambiar la fuente no es el motivo de sacar a licitación de nuevo la obra, sino que el contrato anterior era irrealizable", sostiene Noblejas, quien además agrega que "no es un capricho del PP ni de la alcaldesa el hacer un nuevo proyecto".

Cabe recordar que las obras llevan paralizadas más de medio año y la previsión es que vuelvan a reactivarse a mediados del próximo mes de febrero, por lo que podrían estar terminadas a finales del próximo verano.

Por este motivo, María Fernanda Sánchez sostiene que desde el consistorio se va a llevar a cabo un "seguimiento exhaustivo" de la obra para "no dejar al albur por parte del empresario que se haga la obra sin más como ocurrió en el pasado. Debe tener un seguimiento por el bien de los ciudadanos y del propio empresario", dice al respecto.

Más obras

La alcaldesa también aboga por la necesidad de "agilizar las obras que estaban iniciadas", entre ellas las de la comisaría de la Policía Local, en la avenida del Pilar. O también el comienzo "inminente" de la remodelación de la calle Ayala. Precisamente por eso dice la alcaldesa que los presupuestos municipales para este 2024, que aún no han sido aprobados, todavía no se han elaborado y están en ello. "Estamos con los presupuestos prorrogados del año pasado, no hay ningún problema. Hay otras prioridades como es la plaza de España o la calle Ayala", alega sobre este asunto. No obstante, ya están trabajando en la recogida de propuestas y sugerencias por parte de asociaciones, colectivos y trabajadores municipales para contemplarlos en las partidas del próximo ejercicio.