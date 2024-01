El presidente de la Agrupación de Cooperativas Agrarias de Extremadura (ACOPAEX), Domingo Fernández, ha señalado que las expectativas del sector para este 2024 "no son malas", aunque éstas estarán condicionadas a la pluviometría de los próximos meses. En ese sentido, ha señalado que las últimas lluvias son "la mejor noticia, ya que sin agua no hacemos nada y si no llueve eso puede suponer un gran problema para nuestra región".

Fernández ha pronunciado estas palabras en la inauguración de las XVII Jornadas Técnicas de ACOPAEX, que se celebran en Villanueva de la Serena y en las que profesionales del sector abordarán el presente y futuro de los agricultores en Europa y el mercado mundial de tomate de industria, entre otros asuntos. El dirigente de esta organización ha señalado que es "importante" abordar también temas como la reducción de los residuos en las producciones agrícolas, así como nuevos tratamientos o las posibilidades de ahorro para los agricultores en lo relacionado con los insumos. El sector agro de las Vegas Altas afronta el 2024 con la sequía como principal problemática Las jornadas se desarrollan los días 17 y 18 de enero en el palacio de congresos de la localidad villanovense. Las ponencias de la primera jornada versarán sobre el presente y futuro de la fertilización nitrogenada y la problemática actual y perspectivas de futuro de la resistencia a herbicidas, según ha informado ACOPAEX, que está integrada por 14 cooperativas activas y alrededor de 2.000 socios agricultores. Se presentarán novedades como el deshierbe mecánico, la siembra directa sobre película de acolchado biodegradable y un film biodegradable para el control herbicida y ahorro de agua. Durante el segundo día se abordará el papel del agricultor en Europa, así como los retos de la agricultura y la importancia de las políticas agroalimentarias en España y la Unión Europa. Esta jornada cerrará con un balance de mercado y suministro global del tomate de industria procesado y una ponencia magistral que pondrá el broche final, antes de ser clausuradas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.