El PSOE se niega a participar en el pleno y denuncia irregularidades

PSOE, Siempre Don Benito y PP siguen a vueltas con una nueva polémica. Esta vez ha sido a raíz de una convocatoria de pleno efectuada fuera de tiempo y forma. En concreto la correspondiente con la sesión plenaria prevista para ayer lunes. El PSOE denunció en una rueda de prensa que sólo la portavoz del grupo a nivel municipal, Yolanda Tomillo, había recibido la convocatoria. El consistorio, aludiendo a un «error administrativo», sólo había mandado la convocatoria del mismo a los portavoces de los grupos municipales y ayer por la mañana remitió la convocatoria al resto de ediles socialistas.

Este motivo fue lo que llevó a los socialistas de Don Benito a presentar un escrito pidiendo la nulidad de la convocatoria, ya que la normativa recoge que todos los ediles con acta en el consistorio han de ser informados de la celebración de sesión plenaria con al menos 48 horas de antelación, según los socialistas.

«Es una ilegalidad, no podemos aguantar más esta situación y hemos dicho basta», expresó de manera rotunda Manuel Gómez, portavoz de los socialistas, ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa a la celebración del pleno. A eso ha añadido que ocho de los nueve ediles socialistas del consistorio presentaron una reposición solicitando la nulidad del pleno. «Es nulo de pleno derecho cuando a los concejales no se les convoca en tiempo y forma», añadió Manuel Gómez al respecto.

Horas más tarde la sesión plenaria se celebró sin mayores problemas pero con la ausencia de los nueve ediles del PSOE. Los puntos previstos en el orden del día fueron aprobados en unos minutos.

Otros asuntos

Al hilo de estas cuestiones, los socialistas dombenitenses criticaron la «poca transparencia» del equipo de gobierno y tachan de «dictatorial» la actitud de la alcaldesa, María Fernanda Sánchez. «La última semana ha dado instrucciones de que si no hay autorización expresa de la alcaldesa no se nos puede facilitar la documentación que solicitamos. Entendemos que es un método dictatorial y de obstrucción a la información y transparencia», añadió.

En ese sentido, critican que varias de las mociones presentadas por los socialistas dombenitenses no se han llevado a pleno aún y lamentan que aún no se hayan aprobado los presupuestos municipales. «A día de hoy no hay información de cuándo se van a presentar. Son la principal herramienta de gestión de un Ayuntamiento», arguyó Gómez.