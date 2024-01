Los arroceros protestan en Don Benito por unos precios dignos y denuncian el abandono por parte de las administraciones

Varios centenares de arroceros se han concentrado este miércoles a las puertas de la industria Arrocerías Pons, en Don Benito, para protestar por unos precios dignos para el cultivo y para denunciar el "abandono por parte de todas las administraciones públicas sin tener soluciones alternativas".

Así lo han expresado a través de un manifiesto en el que han puesto encima de la mesa el "gran esfuerzo que este sector está realizando para poder subsistir ante las distintas adversidades que desde hace años llevamos padeciendo".

La protesta, convocada por la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, ha servido para exponer también que las grandes preocupaciones de este sector, además de unos precios que tachan de "ridículos" por su producto, están relacionadas con la introducción de arroces de terceros países con menores exigencias sobre la trazabilidad y sobre los costes por mano de obra.

El portavoz de este colectivo, Jesús Manuel Calderón, reivindica un "precio digno" para el cultivo tras haber fijado unas valoraciones "irrisorias" en la última campaña. Según Calderón, el precio fijado para este año contempla una disminución de 120 euros por tonelada para el arroz largo y de 160 euros la tonelada para el redondo. "Estos precios no cumplen con nuestro objetivo, que no es otro que el de hacer rentable el cultivo".

En este sentido, Calderón ha expresado que el sector arrocero viene de dos campañas complicadas y que hoy día los arroceros "sólo pensamos en subsistir, ya que con estos precios es inviable continuar con el cultivo".

Por su parte, Juan Francisco Rodríguez Chamorro ha exclamado que la protesta va dirigida a la industria arrocera. "Se están llevando toda la tajada, aunque los principales culpables son quienes permiten que se haga eso. Estamos esperando que la Ley de la Cadena Alimentaria sirva para algo y controle esos márgenes de beneficio para que se reparte entre todos los eslabones, que fue para lo que se creó". Al hilo de esto, Rodríguez ha abogado por la necesidad de un etiquetado que establezca el origen del arroz. "De esta forma se solucionarían muchos problemas. De no cumplirse, deberían imponer duras sanciones", ha agregado.

El arroz, clave

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha asistido a la protesta, donde ha señalado que la Ley de la Cadena Alimentaria "no se está cumpliendo porque no interesa a los intermediarios y porque hay gobiernos, como el de la Junta de Extremadura, que no pone interés en que se cumpla". A eso ha añadido que el cultivo del arroz en Extremadura es "importante para la soberanía alimentaria", ya que detrás de él están agricultores profesionales.

"El sector del arroz tiene que tener futuro" Irene de Miguel - Unidas por Extremadura

"No puede ser insostenible y tiene que tener futuro", ha dicho para luego instar a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, que habrá una investigación sobre los precios del arroz y el tomate. "Vemos cómo se plantean precios más bajos que los del año pasado por debajo de los costes de producción. La consejera prefiere mantener una equidistancia que favorece a los intermediarios que quieren abusar del sector", ha expuesto.

La plataforma ha anunciado que próximamente habrá más movilizaciones.