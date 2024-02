Aseprex, La Unión y asociaciones de agricultores y ganaderos se unen a las protestas agrarias del viernes en Valdivia

Aseprex, La Unión Extremadura, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) apoyarán y participarán el próximo viernes en los cortes de carretera promovidos por APAG Extremadura ASAJA en protesta por la situación que atraviesa el sector agrícola extremeño.

Así anunciaron ayer lunes en rueda de prensa el representante de APAG Extremadura ASAJA, Francisco Llanos; el el coordinador de La Unión Extremadura, Luis Cortés; el portavoz de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez Chamorro; la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, Natalia García-Camacho; y el presidente de Agryga, Herminio Íñiguez.

Primeramente, García-Camacho manifestó que la situación es "complicada" para el sector y que "no se puede sostener esta situación porque nuestros productos no son rentables y así no se puede tener futuro".

Tacha de "problema de todos" las reivindicaciones que hacen desde el sector.

Por su parte, Íñiguez agregó que el sector "está pasando sus peores momentos" en referencia a la PAC y que desde Europa "no se defiende a un sector vital como es el primario con unas medidas medioambientales y una agenda 2030 con exigencias excesivas", según explicó.

Asimismo, añadió que el "mayor problema" que tiene hoy día el sector agrario español es el Ministerio para la Transición Ecológica.

En ese sentido, Luis Cortés expresó que La Unión anima a participar en todos los actos programados para protestar por la situación que atraviesan, entre ellos la manifestación promovida por La Unión de Uniones en Madrid el próximo 21 de febrero. "Tenemos una PAC indecente, la importación de productos de países terceros sin garantías. Este problema no es de los agricultores, sino de la sociedad en general", según exclamó.

Rodríguez Chamorro aseguró que las movilizaciones previstas para el próximo 9 de febrero buscan "trasladar la unión de la agricultura y la ganadería al resto de la sociedad", y avanzó que están en conversaciones con colectivos de transportistas para que se unan a dichas protestas.

Por último, Francisco Llanos agradeció en nombre de APAG Extremadura ASAJA el apoyo de estas otras organizaciones de cara a dichas protestas.