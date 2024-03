Los trabajadores de la residencia Felipe Trigo se movilizarán la próxima semana

“No queremos seguir siendo invisibles». Esa es la frase que esgrimen los trabajadores del Centro Residencial Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, que siguen dando pasos firmes en su lucha por mejorar las condiciones en las que trabajan con el objetivo de ofrecer la mejor calidad asistencial posible a los residentes en este centro villanovense. Hace apenas unos días dijeron basta ante una serie de situaciones que vienen viviendo en relacion a las condiciones de trabajo, entre otros aspectos. Todo ello a raíz de una denuncia pública del personal auxiliar del centro, que vienen sufriendo una serie de problemáticas en relación al incumplimineto de la ratio de personal, materiales en mal estado o infraestructuras.

A raíz de que se trasladara a la opinión pública esta denuncia, la gerencia del SEPAD programó una reunión con los trabajadores y la dirección del centro, la cual se produjo el pasado martes. En la última reunión estuvieron presentes trabajadores de todas las categorías profesionales del centro, donde se hablaron de las deficiencias y problemáticas que arrastran desde hace tiempo.

Lamentan la falta de personal en todas las categorías, instalaciones y materiales en mal estado, obsoletos en algunos casos; problemas con la climatización, así como la necesidad de un servicio de seguridad, ya que el centro ya no sólo es un centro para personas mayores, sino que en él también residen personas que rondan los 50 años. A eso, además, se le une algún intento de robo por la noche tiempo atrás.

Pues bien, el SEPAD, a través de la directora-gerente, Inmaculada Sánchez, les pide tiempo para acometer mejoras y estudiarlo todo, aunque en materia de personal, dicen desde el SEPAD, «eso es competencia de función pública», según informan los propios trabajadores del centro. Francis Romero, portavoz de los trabajadores, pide que el compromiso del SEPAD no caiga en saco roto. “Sabemos que no se va a hacer en dos días, pero queremos por escrito el compromiso de la administración, un compromiso firme, y que esa hoja de ruta se cumpla”, señala.

En este sentido, reclaman que se cumpla la ratio de personal. De hecho, dicen que no puede ser que haya, por ejemplo, los fines de semana seis auxiliares para casi 80 residentes. El material, por otra parte, aseguran que está obsoleto y que las grúas son antiguas, las camas son bajas y que todo esto no cumple la normativa de riesgos laborales.

Pero al margen de la falta de personal, también lamentan el mal estado de las infraestructuras. Aseguran que en algunos casos las camas no caben por las puertas, que no hay tomas de oxígeno y que se amontonan las regletas en los enchufes.

A eso, además, se le une lo que califican como “lamentables condiciones” en verano con altas temperaturas no solo para el personal laboral, sino también para los propios residentes. “El aire acondicionado no funciona y hay instalados unos aparatos conocidos como ‘pingüinos’, pero no es suficiente”, señala Francis Romero.

Han anunciado ya movilizaciones, la primera será el próximo miércoles en una concentración frente al centro residencial.