Los trabajadores de la residencia Felipe Trigo dicen basta y piden mejoras laborales

Más de medio centenar de trabajadores de la residencia Felipe Trigo, en Villanueva de la Serena, se han concentrado este miércoles a las puertas del centro para protestar por las condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor y han pedido al SEPAD que atienda sus reclamaciones para mejorar la calidad asistencial del centro.

En concreto, han puesto de manifiesto lo que tildan como la "realidad del centro" en relación a la falta de personal, la escasez de medios o materiales mal estado, falta de mantenimiento o instalaciones obsoletas, entre otros aspectos.

Los trabajadores han reivindicado la necesidad de aumentar el personal estudiando por separado cada categoría laboral y poniendo "especial atención" en los turnos en los que se trabaja a mínimos, principalmente los fines de semana y festivos.

La portavoz de los trabajadores, Francis Romero, ha esgrimido que los residentes tienen las mismas necesidades los 365 días del año, por lo que ha criticado que se acumulan las necesidades de servicio.

Del mismo modo, han pedido un aumento en la inversión en materiales para todas las categorías profesionales, ya que desde su punto de vista existen algunas carencias en este sentido, como por ejemplo el tener que añadir a mano los productos en los trenes de lavado, subirse encima de las grúas para poder utilizarlas o camas que no cumplen los requisitos mínimos para su uso, además de problemas con el gas de cocina, sillones no adaptados a las necesidades de los residentes, etc. "Todo ello redunda en un esfuerzo extra de los trabajadores y una disminución de la calidad prestada a los residentes", han lamentado.

En este sentido, han pedido también mejoras a nivel estructural del centro, ya que su apertura data del año 2000 y actualmente "hay muchas deficiencias que hay que subsanar".

Por otro lado, ven necesarias actuaciones de mejora en la planta de psico, así como mejoras en la seguridad de la misma.

También han solicitado el arreglo "definitivo" de los problemas de climatización, que se lleve a cabo la digitalización del centro o la creación de la figura de un vigilante de seguridad.

Romero ha asegurado que estas concentraciones las repetirán cada miércoles a mediodía “hasta que se mejore la situación” por parte del órgano competente.