Los arroceros celebran el paso de la Junta para cambiar de cultivo

Los arroceros de Palazuelo y Los Guadalperales están satisfechos después de que se sigan dando pasos en la dirección que llevan demandando algún tiempo en relación a la posibilidad de cambiar de cultivo si así lo estiman oportuno. Cabe recordar que las explotaciones que se encuentran dentro de esta zona están dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, lo que hasta ahora ha impedido que puedan cambiar de cultivo. Por este motivo, reivindican poder sustituir el arroz, muy penalizado en los últimos años por sus elevadas necesidades hídricas, por otros cultivos que requieran de una menor cantidad de dotación de agua, como pueda ser el olivar.

Si bien, la decisión no depende del Gobierno autonómico, sino del Ministerio de Agricultura. Por este motivo, tanto la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura como desde el propio sector, a través de la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, ya han mantenido los primeros contactos para abordar esta problemática.

Ayer, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, recibió en Mérida a representantes de la citada plataforma, donde se les trasladó que la Junta iniciará los trámites necesarios para modificar el plan de uso y gestión de esta zona ZEPA tras una reunión mantenida a su vez con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Dudas en el Gobierno

El portavoz de la plataforma, Jesús Manuel Calderón, celebra la predisposición del Ejecutivo extremeño, aunque duda de que el Gobierno ponga «tanta celeridad» en llevar a cabo estos cambios.

Por otro lado, productores como Juan Pedro Almodóvar, cree que es necesario que ya desde este mismo año se quite la declaración. «Hace dos años no sembramos nada y el año pasado apenas pudimos llevar a producción el 60% de la superficie de arroz, por lo que debemos tener la capacidad de buscar un cultivo que pueda mantener la rentabilidad de nuestras explotaciones», apunta Almodóvar, quien, no obstante, reconoce que los cambios en el campo no se hacen de un día para otro. «Debemos preparar tierras, acondicionarlas, adquirir las plantas, etc», esgrime.

Ahora la pelota está encima del Gobierno central, que deberá agilizar los trámites para que los agricultores de estas explotaciones puedan cambiar de cultivo. Sea como sea la campaña de siembra de arroz aún deberá esperar varios meses más.