Ventura, Ferrera, Morante y de Justo, a hombros en Don Benito

A plaza llena, con un cartel de postín de ocho toros, se celebró en Don Benito la corrida con la que los extremeños celebramos el Día de Extremadura. Solemnidad cuando al final del paseíllo sonó el Himno Regional. Después el público se divirtió, fue agradecido y hubo lluvia de orejas. Dos orejas y rabo paseó Diego Ventura, tres orejas cortó Ferrera, dos Morante y tres Emilio de Justo.

Rejones

Muy en tipo el toro que abrió el festejo, bajo de agujas y galopón. Dos rejones de castigo excesivos. Bella y templada preparación de la primera banderilla, que lo fue al sesgo. Pronto el toro perdió su alegría consecuencia de abusar con los rejones de castigo. Continuó sobre Lío, muy en corto, derrochaba nobleza el de Los Espartales, que nunca huyó de los medios, y sobre Brillante para las cortas al violín. Lidia a caballo de las que no emocionan porque pocos toros aguantan ese castigo. Dos pinchazos y un rejón. Oreja.

Ferrera

Chico, terciado el primero de Virgen María. Recibo capotero vibrante de Antonio Ferrera, se quedaba cortito el animal. Un puyazo. Brindis al público y pases de tanteo en el comienzo de faena. Codicioso el astado, repetía. En redondo Ferrera, sin obligar. Clase del burel por ambos pitones pero le iba costando al de Virgen María, que se iba quedando cada vez más corto y se defendía. En la corta distancia al final. Faena larga a un toro noble pero a menos, al que faltó transmisión. Estocada desprendida y dos orejas.

Un instante del paseíllo en Don Benito. / Redes sociales Emilio de Justo

Morante

Terciado pero reunido, bonito el tercero, soso y distraído en el capote de Morante de la Puebla. Derribó al caballo. Segunda entrada, un puyazo trasero, mucho castigo. Manso de libro en banderillas, esperaba distraído. Comienzo de faena de Morante por alto, agarrado al piso el animal, se le vino cruzado por el pitón derecho y se fue el sevillano a por la espada. Sin acierto con los aceros. Un toro tremendamente desclasado, que no tuvo ni una embestida con entrega, con el que Morante no pudo más que abreviar. Silencio.

Diego Ventura cortó el rabo a su segundo astado del lote tras montar un alboroto en la plaza

De Justo

Vareado el cuarto, engatillado de pitones. Verónicas de recibo de Emilio de Justo bien trazadas, con la facilidad con la que este torero maneja el capote. Bello quite por elegantes chicuelinas y más bello todavía el remate con una larga cordobesa. Inicio de faena rodilla genuflexa, muletazos sentidos y efectivos, sometía al animal pero lo llevaba hacia delante. En redondo, empaque en la figura y limpieza en los muletazos, enclasado el animal, que tomaba la muleta por abajo y repetía. Al natural, faena a más, ligazón y regusto, magníficos los pases de pecho. Una obra completa, al final con muletazos genuflexos con la zurda. Estocada desprendida y dos orejas.

Segunda parte

Alegre de salida el quinto, segundo de Los Espartales, al que Ventura paró en los medios. Un único rejón de castigo. Sobre Querido, batida sin ajuste en los medios y cuarteó mejor. A continuación sobre Quitasueños, una montura espectacular, clavaba en los medios y toreaba con la grupa. Después sacó al gran Bronce, tiró la cabezada y llegaron las banderillas a dos manos. Montó un alboroto. Lidia muy de Diego Ventura, caballos soberbios y faena espectacular. Un rejón de muerte y dos orejas y rabo.

Oreja

Colorado el sexto, que tomó bien el capote de Antonio Ferrera y fue al caballo sin emplearse. Tomó el torero los palos y el animal le respondió con muchos pies. Comiendo de faena vibrante por abajo, pronto en los medios por el pitón derecho y después al natural de uno en uno. Bien colocado, se movía el toro pero un punto rebrincado. Le daba tiempos, al animal le faltaba clase. Faena por ambos pitones, de más querer que brillo artístico, con adornos de su invención y esa forma de matar andando desde lejos. Oreja.

Gran Morante

Una cosa buena hizo el séptimo, segundo de Morante, y fue rematar abajo en el burladero de capotes. A continuación llegó el toreo primoroso a la verónica, una a cámara lenta. Pero lo desarmó. Mejor, retomó el capote el sevillano e instrumentó unas chicuelinas de gran dulzura y sabor. Un puyazo. Brindis del perdón de Morante, le había gustado el de Virgen María, y dio comienzo a su faena sentado en el estribo con muletazos por alto y después otros acompañando al animal con todo. En el tercio, una serie de toreo grande, naturales lentos y cadenciosos. Por el pitón derecho le faltaba celo al burel, por lo que volvió a la zurda. Bien colocado, tiraba del animal, los muletazos eran de uno en uno. Un toro que duró poco y tuvo la clase justa para que Morante, en una faena corta, dejara la impronta de su toreo clásico y lleno de belleza.

Con hondura toreó Emilio de Justo al cuarto toro de la tarde. / Alfonso Plano

El último

Acapachado por delante el octavo. Lances mecidos de Emilio de Justo, un largo puyazo y vuelta de campana del animal. Comienzo de faena por alto. Aliviaba al astado, después en redondo a media altura. Se defendía el burel por falta de fuerzas. Firme el torero y puro el cite. Sucedía que el toreo que no se hace por abajo dice poco. Faena larga por encima de las condiciones del astado. Estocada y oreja.