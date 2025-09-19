La tortilla enamora a Villanueva

La plaza de España huele todavía a tortilla recién hecha. Es domingo y Villanueva de la Serena despide hoy su XII Feria de la Tortilla de Patatas, un certamen que desde el miércoles ha convertido a la ciudad en epicentro gastronómico de Extremadura. Cuatro días de ambiente festivo, música y gastronomía que reafirman a la localidad como cuna de este manjar tan popular como universal.

La feria arrancó el miércoles con el III Campeonato Regional de Tortilla de Patatas, que volvió a llenar la plaza de vecinos y visitantes deseosos de ver de cerca los secretos de los cocineros. Hubo emoción, rivalidad sana y, como premio para el público, degustaciones gratuitas que confirmaron que la tortilla, en sus múltiples versiones, sigue siendo reina en la mesa extremeña. Esta edición recayó del lado de Mariana Raponica, del bar Casa Loren.

El jueves se vistió de gala. En el restaurante Al Jardín, la cena temática con platos inspirados en la tortilla demostró la versatilidad de un plato humilde capaz de reinventarse en manos creativas. Hubo música, postres y un ambiente selecto que agotó inscripciones días antes.

El fin de semana llegó con el parque de la Constitución convertido en un paseo gastronómico. Stands de hosteleros de Villanueva, Campanario, Don Benito o Quintana ofrecieron sus propuestas más originales con la tortilla como punto de partida. Todo ello acompañado de música en directo: el viernes con Divan Du Don y Cecilia Zango, una apuesta por el talento extremeño que puso ritmo a las degustaciones.

El sábado fue día grande, con la mirada puesta en los más pequeños gracias al concurso ‘Pequechef’. En él, decenas de niños se enfundaron el delantal y dieron sus primeros pasos entre huevos, patatas y algunas risas. Por la tarde, la plaza volvió a llenarse de ambiente con los conciertos de ‘La edad dorada del pop español’ y ‘Ocho y Medio Dj’, que alargaron la fiesta hasta la noche.

La feria concluye hoy domingo en una edición que ha vuelto a demostrar que la tortilla es también un motivo de encuentro.