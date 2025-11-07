Devoción
Don Benito celebra la I Gala ‘Olivo de Plata’, un homenaje al arte y la tradición de la Semana Santa
El próximo 15 de noviembre se celebra la I Gala ‘Olivo de Plata’ en Don Benito. Está organizada por la Hermandad del Cristo del Perdón, con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Cofradías al objeto de potenciar todo lo que rodea a la Semana Santa
Redacción
Don Benito acogerá el próximo 15 de noviembre la I Gala ‘Olivo de Plata’, un evento impulsado por la Hermandad del Cristo del Perdón con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Cofradías, que nace con el propósito de poner en valor el trabajo artesanal, artístico y devocional que rodea a la Semana Santa, tanto a nivel local como regional y nacional.
Una iniciativa que ha sido presentada por el concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, y del hermano mayor de la Hermandad del Perdón, Juan Bautista Gómez.
La Gala tiene como principal objetivo reconocer públicamente a entidades, instituciones, hermandades, artistas y personalidades que, con su labor y compromiso, han contribuido de manera significativa a la promoción y enriquecimiento de la Semana Santa en los ámbitos local, regional y nacional.
«Un impulso a nuestra Semana Santa»
Con espíritu de continuidad, la Gala ‘Olivo de Plata’ aspira a consolidarse como una cita anual de prestigio, que refuerce la identidad cofrade de Don Benito, impulse el turismo religioso y cultural, y convierta a nuestra ciudad en un punto de encuentro para la tradición, la religiosidad y el patrimonio.
Durante su intervención, Ballesteros destacó que la Gala ‘Olivo de Plata’ representa «un nuevo impulso a la Semana Santa de nuestra ciudad», reafirmando el compromiso del consistorio con la promoción cultural y turística de Don Benito.
«Desde el equipo de gobierno nos marcamos el objetivo de dar a la Semana Santa el apoyo que merece. Este tipo de iniciativas contribuyen a realzar nuestras tradiciones y a proyectarlas más allá del ámbito local», ha afirmado Ballesteros.
El edil subraya el trabajo conjunto con las cofradías y la Junta de Cofradías, animando a todas las hermandades «a seguir trabajando para que, en un futuro, la Semana Santa de Don Benito pueda alcanzar la declaración de Interés Turístico Regional».
Una cita con la artesanía, el arte sacro y la devoción
Por su parte, el hermano mayor Juan Bautista Gómez explicó que esta primera edición de la Gala nace con vocación de permanencia y crecimiento, con la intención de convertirse en un referente regional que reconozca el esfuerzo de hermandades, artesanos, artistas y entidades que trabajan durante todo el año en torno a la Semana Santa.
Este evento no es únicamente una celebración: es un espacio de unión entre fe, cultura y tradición, un escaparate del trabajo que engrandece a nuestras hermandades y un reconocimiento a quienes mantienen viva la esencia de la Semana Santa extremeña.
“El Olivo de Plata surge para premiar el trabajo constante de quienes mantienen vivas las tradiciones, la artesanía y el arte sacro, no solo en Cuaresma, sino los 365 días del año”, señaló Gómez.
Programa de actividades
La jornada del 15 de noviembre contará con una programación completa y diversa, que combina religiosidad, arte y convivencia con Eucaristía en la Iglesia de Santiago; exposición de enseres de la Semana Santa de Don Benito y otras localidades o una mesa redonda sobre arte y tradición cofrade, con la participación de Miguel Ángel Maqueda, director de la Agrupación Musical La Merced (Almendralejo), Antonio Vargas, bordador sevillano; Pedro Calvo, florista y vestidor de Almendralejo.
Los actos incluyen la presentación oficial de la Gala y de la Semana Santa de Don Benito y de Extremadura y una cena de gala en el Restaurante Tierra, donde se entregarán los premios ‘Olivo de Plata’.
La Mesa Redonda se presenta como un espacio privilegiado de reflexión y diálogo en torno a la Semana Santa. Será además el acto de presentación oficial de la Gala, dirigido el periodista José Luis Capilla, y contará con la participación de hermanos mayores, historiadores, artistas y representantes del mundo cofrade, que compartirán experiencias y conocimientos para iluminar el presente y proyectar el futuro de nuestra tradición.
El acto se celebrará en un lugar emblemático de Don Benito: la Casa de los Guillén, recientemente restaurada y símbolo del patrimonio recuperado de la ciudad. Sus renovadas estancias acogerán la dimensión formativa, experiencial y artística de la Gala, ofreciendo el marco perfecto para este encuentro, que incluirá una pequeña exposición de arte cofrade, la presentación de diferentes vídeos y la exposición de ponencias que enriquecerán aún más la jornada.
Por este espacio pasarán también artesanos, artistas y músicos, que aportarán su testimonio y su visión de la Semana Santa actual, transmitiendo enseñanzas y vivencias que permitirán comprender mejor la riqueza y diversidad de nuestra tradición.
De esta forma, la Mesa Redonda se convierte en una de las citas más destacadas de esta primera edición, consolidando a la Gala Olivo de Plata como un referente que une cultura, patrimonio y tradición en el corazón de Don Benito.
Premios Olivo de Plata 2025
Los Premios Olivo de Plata contarán con una doble dimensión: regional y nacional, reflejando la voluntad de la Organización de situar a Don Benito como un referente en el mundo cofrade, y de rendir homenaje tanto al talento cercano como a quienes, más allá de nuestras fronteras, engrandecen este legado común de fe, cultura y tradición.
En esta primera edición, los galardones reconocerán a destacadas entidades por su contribución a la promoción y conservación de la Semana Santa:
- Categoría Regional: Ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz, por contar con Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional.
- Categoría Nacional: Asociación de Artesanos del Arte Sacro de Sevilla, por su labor en defensa de la artesanía cofrade y las tradiciones religiosas de toda España.
La velada se celebrará en un ambiente de fraternidad y convivencia, con la Cena de Gala como escenario idóneo para compartir experiencias, fortalecer lazos y reconocer públicamente el esfuerzo de quienes dedican su vida y trabajo a la Semana Santa.
De esta manera, la Gala Olivo de Plata culmina su programa con un acto que une solemnidad y celebración, consolidando el espíritu de unión y hermandad que inspira esta iniciativa y marcando el inicio de un camino llamado a perdurar en el tiempo.
Toda la información sobre el evento —programa, horarios y reserva para la cena de gala— está disponible a través del código QR publicado en las redes sociales de la Hermandad del Cristo del Perdón y en los canales oficiales del Ayuntamiento de Don Benito.
«Queremos que esta gala sea un punto de encuentro entre hermandades, instituciones y amantes del arte sacro. Don Benito merece tener su propio espacio de reconocimiento y proyección», concluyó Juan Bautista Gómez.
- Ventura, Ferrera, Morante y de Justo, a hombros en Don Benito
- Un varón de 41 años resulta herido 'menos grave' tras la colisión de dos coches en una rotonda de Don Benito
- La tortilla enamora a Villanueva
- El PSOE de Don Benito critica el «populismo» del gobierno municipal durante 2024
- La Policía Local de Don Benito abre sus puertas a los vecinos
- Don Benito estudia la mejora de los accesos a la avenida de Madrid