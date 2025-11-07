Don Benito celebra la I Gala ‘Olivo de Plata’, un homenaje al arte y la tradición de la Semana Santa

Don Benito acogerá el próximo 15 de noviembre la I Gala ‘Olivo de Plata’, un evento impulsado por la Hermandad del Cristo del Perdón con la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Cofradías, que nace con el propósito de poner en valor el trabajo artesanal, artístico y devocional que rodea a la Semana Santa, tanto a nivel local como regional y nacional.

Una iniciativa que ha sido presentada por el concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, y del hermano mayor de la Hermandad del Perdón, Juan Bautista Gómez.

La Gala tiene como principal objetivo reconocer públicamente a entidades, instituciones, hermandades, artistas y personalidades que, con su labor y compromiso, han contribuido de manera significativa a la promoción y enriquecimiento de la Semana Santa en los ámbitos local, regional y nacional.

Presentación de la primera Gala Olivo de Plata. / AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

«Un impulso a nuestra Semana Santa»

Con espíritu de continuidad, la Gala ‘Olivo de Plata’ aspira a consolidarse como una cita anual de prestigio, que refuerce la identidad cofrade de Don Benito, impulse el turismo religioso y cultural, y convierta a nuestra ciudad en un punto de encuentro para la tradición, la religiosidad y el patrimonio.

Durante su intervención, Ballesteros destacó que la Gala ‘Olivo de Plata’ representa «un nuevo impulso a la Semana Santa de nuestra ciudad», reafirmando el compromiso del consistorio con la promoción cultural y turística de Don Benito.

«Desde el equipo de gobierno nos marcamos el objetivo de dar a la Semana Santa el apoyo que merece. Este tipo de iniciativas contribuyen a realzar nuestras tradiciones y a proyectarlas más allá del ámbito local», ha afirmado Ballesteros.

El edil subraya el trabajo conjunto con las cofradías y la Junta de Cofradías, animando a todas las hermandades «a seguir trabajando para que, en un futuro, la Semana Santa de Don Benito pueda alcanzar la declaración de Interés Turístico Regional».

Cartel de la I Gala Olivo de Plata de Don Benito. / AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

Una cita con la artesanía, el arte sacro y la devoción

Por su parte, el hermano mayor Juan Bautista Gómez explicó que esta primera edición de la Gala nace con vocación de permanencia y crecimiento, con la intención de convertirse en un referente regional que reconozca el esfuerzo de hermandades, artesanos, artistas y entidades que trabajan durante todo el año en torno a la Semana Santa.

Este evento no es únicamente una celebración: es un espacio de unión entre fe, cultura y tradición, un escaparate del trabajo que engrandece a nuestras hermandades y un reconocimiento a quienes mantienen viva la esencia de la Semana Santa extremeña.

“El Olivo de Plata surge para premiar el trabajo constante de quienes mantienen vivas las tradiciones, la artesanía y el arte sacro, no solo en Cuaresma, sino los 365 días del año”, señaló Gómez.

Programa de actividades

La jornada del 15 de noviembre contará con una programación completa y diversa, que combina religiosidad, arte y convivencia con Eucaristía en la Iglesia de Santiago; exposición de enseres de la Semana Santa de Don Benito y otras localidades o una mesa redonda sobre arte y tradición cofrade, con la participación de Miguel Ángel Maqueda, director de la Agrupación Musical La Merced (Almendralejo), Antonio Vargas, bordador sevillano; Pedro Calvo, florista y vestidor de Almendralejo.

Los actos incluyen la presentación oficial de la Gala y de la Semana Santa de Don Benito y de Extremadura y una cena de gala en el Restaurante Tierra, donde se entregarán los premios ‘Olivo de Plata’.

La Mesa Redonda se presenta como un espacio privilegiado de reflexión y diálogo en torno a la Semana Santa. Será además el acto de presentación oficial de la Gala, dirigido el periodista José Luis Capilla, y contará con la participación de hermanos mayores, historiadores, artistas y representantes del mundo cofrade, que compartirán experiencias y conocimientos para iluminar el presente y proyectar el futuro de nuestra tradición.

El acto se celebrará en un lugar emblemático de Don Benito: la Casa de los Guillén, recientemente restaurada y símbolo del patrimonio recuperado de la ciudad. Sus renovadas estancias acogerán la dimensión formativa, experiencial y artística de la Gala, ofreciendo el marco perfecto para este encuentro, que incluirá una pequeña exposición de arte cofrade, la presentación de diferentes vídeos y la exposición de ponencias que enriquecerán aún más la jornada.

Por este espacio pasarán también artesanos, artistas y músicos, que aportarán su testimonio y su visión de la Semana Santa actual, transmitiendo enseñanzas y vivencias que permitirán comprender mejor la riqueza y diversidad de nuestra tradición.

De esta forma, la Mesa Redonda se convierte en una de las citas más destacadas de esta primera edición, consolidando a la Gala Olivo de Plata como un referente que une cultura, patrimonio y tradición en el corazón de Don Benito.

Premios Olivo de Plata 2025

Los Premios Olivo de Plata contarán con una doble dimensión: regional y nacional, reflejando la voluntad de la Organización de situar a Don Benito como un referente en el mundo cofrade, y de rendir homenaje tanto al talento cercano como a quienes, más allá de nuestras fronteras, engrandecen este legado común de fe, cultura y tradición.

En esta primera edición, los galardones reconocerán a destacadas entidades por su contribución a la promoción y conservación de la Semana Santa:

Categoría Regional: Ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz, por contar con Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional.

Ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz, por contar con Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional. Categoría Nacional: Asociación de Artesanos del Arte Sacro de Sevilla, por su labor en defensa de la artesanía cofrade y las tradiciones religiosas de toda España.

La velada se celebrará en un ambiente de fraternidad y convivencia, con la Cena de Gala como escenario idóneo para compartir experiencias, fortalecer lazos y reconocer públicamente el esfuerzo de quienes dedican su vida y trabajo a la Semana Santa.

De esta manera, la Gala Olivo de Plata culmina su programa con un acto que une solemnidad y celebración, consolidando el espíritu de unión y hermandad que inspira esta iniciativa y marcando el inicio de un camino llamado a perdurar en el tiempo.

Toda la información sobre el evento —programa, horarios y reserva para la cena de gala— está disponible a través del código QR publicado en las redes sociales de la Hermandad del Cristo del Perdón y en los canales oficiales del Ayuntamiento de Don Benito.

«Queremos que esta gala sea un punto de encuentro entre hermandades, instituciones y amantes del arte sacro. Don Benito merece tener su propio espacio de reconocimiento y proyección», concluyó Juan Bautista Gómez.