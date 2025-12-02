Don Benito será escenario del estreno mundial del espectáculo ‘El Circo Mágico de la Navidad’ el musical donde se vive la ilusión en una experiencia única que combina el teatro musical y grandes números de circo de primer nivel.

Un espectáculo que se inaugurará en nuestra ciudad de la mano del productor Juan Carlos Parejo y El Negrito Producciones en el que trabaja bajo la dirección de Zenón Recalde, el director del musical El Rey León que acumula 15 años en la Gran Vía madrileña.

El espectáculo ha sido presentado en la Casa de Cultura por la alcaldesa, Elisabeth Medina, acompañada de Parejo y Zenón además de dos actores del elenco de artistas, Carlos Seguí y Nacho Brande.

El evento, producido por El Negrito Producciones, se estrenará el 6 de diciembre en una gran carpa instalada en el aparcamiento del Hospicio, en pleno centro de la ciudad, y promete convertirse en uno de los grandes atractivos culturales y turísticos de Extremadura durante las fiestas navideñas.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha destacado durante la presentación el «éxito de participación y la ilusión compartida» que despierta este proyecto con el que se pretende que Don Benito sea el centro de la Navidad en Extremadura.

Una actividad que se une a la amplia programación navideña y que «impulsará la actividad comercial, hostelera y turística de nuestra ciudad».

Se trata de un proyecto que cuenta con la implicación de varias concejalías —Cultura, Turismo, Festejos, Participación Ciudadana y Políticas Sociales como una muestra de la apuesta municipal por convertir las fiestas navideñas en una experiencia global para toda la ciudadanía y visitantes.

Un espectáculo de gran formato con sello internacional

El productor Juan Carlos Parejo, explica que El Circo Mágico de la Navidad es «el proyecto más ambicioso» de su carrera. «Un espectáculo grande, especial e ilusionante. Queremos que Don Benito sea el epicentro cultural y festivo de Extremadura esta Navidad. Si la gente viaja a Madrid para ver El Rey León o a Vigo para ver las luces, aquí tendrán un motivo igual de poderoso para venir», ha asegurado.

El espectáculo se desarrollará en una carpa climatizada que recreará un auténtico teatro circense, donde se fusionarán el teatro musical, el humor y los grandes números de circo internacional. Contará con artistas procedentes de Argentina, Bulgaria, Rusia, Brasil y España, incluyendo intérpretes que han trabajado en producciones de primer nivel como El Rey León, las obras de Antonio Banderas o el Circo del Sol.

La historia, dirigida y escrita por el dramaturgo Zenón Recalde, se presenta como una fábula navideña llena de emoción, humor y valores familiares.

«Es una propuesta que Madrid envidiaría. Combina la espectacularidad del circo con la sensibilidad del teatro musical, con canciones en directo y una historia para toda la familia», ha afirmado Recalde. «Es algo nunca visto, una experiencia única que convertirá Don Benito en un referente nacional de los espectáculos navideños».

Una historia de ilusión: el viaje de Pipo, el payaso

Se trata de una experiencia que une teatro musical con grandes números de circo.

Felipe, más conocido el gran payaso Pipo, quiere decirle adiós al circo para siempre. Siente que ha perdido la ilusión y que ya no conecta con los niños y niñas de hoy. La noche antes de Navidad ocurre algo inesperado: cinco elfos mágicos irrumpen en su casa para convencerle de que no puede renunciar a su vocación. Para ello, deciden embarcarse en un viaje lleno de fantasía a través de los números más emblemáticos del circo.

Una historia divertida y entrañable sobre la importancia de perseguir los sueños, no rendirse ante las adversidades y escuchar al corazón.

Un espectáculo con artistas de circo de primer nivel y un fabuloso elenco con artistas de los musicales más emblemáticos de la cartelera.

Los protagonistas del musical, Carlos Seguí y Nacho Brande, interpretan a Pipo —el payaso protagonista— en dos etapas de su vida: la adulta y la infantil.

«No es una sucesión de números circenses, sino una historia completa con dramaturgia, humor y emoción», explicó Seguí. «Para nosotros es un reto y una oportunidad maravillosa: nunca habíamos actuado en un circo, y hacerlo en este contexto, con esta historia, es muy especial».

Su compañero Nacho, que interpreta al ‘Pipo joven’, destacó el mensaje humano del espectáculo: «Hablamos del origen de la ilusión, de no olvidar de dónde venimos. Es una historia que emociona y que celebra el espíritu del circo y de la Navidad».

Don Benito volverá a colocarse así en el mapa de los grandes eventos navideños al igual que ocurrió con el musical ‘Christmas Dreams’ hace dos años para un espectáculo cuyas entradas estarán disponibles próximamente a través de la web oficial https://elmaravillosocircodelanavidad.es/.