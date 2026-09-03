Ana Belén Fernández será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva

La actual alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, será la candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales tras recibir este miércoles el respaldo unánime de la asamblea local socialista.

Fernández afrontará así su primera cita electoral como cabeza de lista después de acceder a la Alcaldía durante la presente legislatura, con un proyecto que, según ha señalado la formación a última hora de este miércoles, pretende dar continuidad a las políticas desarrolladas por los gobiernos socialistas.

La candidata ha situado entre sus prioridades la dinamización de la economía local, el mantenimiento de los servicios públicos y la mejora del bienestar de los vecinos, además de generar oportunidades para los jóvenes. "Estoy preparada e ilusionada, fuerzas no me faltan y necesito vuestro apoyo", ha afirmado Fernández, quien se ha mostrado convencida de que el PSOE puede ganar las próximas elecciones pese a reconocer que "no será fácil".

Presencia de Sánchez Cotrina

La asamblea ha contado con la presencia del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha trasladado el respaldo de la dirección regional a Fernández y ha destacado su "cercanía", capacidad de gestión y conocimiento de Villanueva de la Serena.

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Sánchez Cotrina ha defendido que la candidatura de Fernández representa, a juicio de los socialistas, la mejor opción para garantizar la estabilidad y el progreso de la localidad.

Fuente: La Crónica de Badajoz