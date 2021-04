Una nube de ceniza y dióxido de azufre (SO2) emitida a la troposfera durante la erupción registrada el pasado viernes 9 del volcán La Soufrière, ubicado en la isla caribeña de San Vicente y las Granadillas, avanza en estos momentos por el océano Atlántico en dirección al archipiélago de Cabo Verde, en la costa oeste africana.

Sin embargo, la irrupción de una borrasca este mismo miércoles provocará que esa pluma volcánica se expanda y alcance al sur peninsular y a las islas Canarias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene durante toda esta semana un estrecho seguimiento de la trayectoria de esta nube de azufre, ya ha indicado que el fenómeno evoluciona “muy al sur” del archipiélago canario.

Esa borrasca atlántica, que traerá consigo una masa de aire frío, inestabilidad atmosférica acompañada de nubosidad, precipitaciones en el país e incluso calima -polvo en suspensión procedente de África-, es la impulsora de la nube volcánica más allá de su trayectoria hacia Cabo Verde y, por tanto, la responsable de que “roce” las Canarias y el sur peninsular.

Sin embargo, ese dióxido de azufre no supondrá un peligro para la salud humana, ya que la nube se desplazará a una gran altura y no afectará a la calidad del aire. Según el centro meteorológico de la Aemet en Málaga, no se percibirá su presencia por debajo de los cinco kilómetros de altitud, es decir, de la media troposfera.

Por otro lado, tampoco se esperan grandes concentraciones de ceniza que puedan perjudicar las zonas de navegación aéreas españolas. En caso de que la pluma volcánica presentase un nivel de concentración de ceniza muy elevado, podría afectar a las turbinas de los aviones, por lo que la Aemet se encargaría en ese caso de alertar a Navegación Aérea.

El Grupo de Predicción y Vigilancia de la Aemet se encuentra actualmente realizando el seguimiento del avance de las cenizas volcánicas expulsadas por La Soufrière, junto al Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) establecido en Toulouse, que se encarga de coordinar los avisos al sector aeronáutico.

La Soufrière, un volcán en el Caribe

El volcán La Soufrière entró en erupción el pasado viernes y desde entonces ha registrado nuevos estallidos durante esta semana, según la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, que se encarga de controlar la evolución del volcán.

Desde entonces, se ha procedido a la evacuación de los 110.000 residentes de San Vicente y las Granadinas y se ha lamentado un fallecimiento hasta el momento.

Según apuntan los expertos, en los próximos días volverán a registrarse nuevas erupciones aunque serán más contenidas. Hacía 42 años que esta isla del Caribe no registraba actividad volcánica considerable.