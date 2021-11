La rata negra (Rattus rattus) se expande por las principales ciudades de EspañaRattus rattus. Los expertos en sanidad ambiental han lanzado la alerta. Resaltan el peligro que supone este animal, transmisor de graves enfermedades, como la leptospirosis, la toxoplasmosis, la enfermedad de Weil, la peste bubónica o el hantavirus. E instan a la ciudadanía a no dejar comida o residuos en la vía pública y a la Administración a poner en marcha inminentes planes de prevención para evitar la cronificación del problema. Aún no es una plaga, pero puede llegar a serlo si no se actúa de inmediato.

El aviso ha sido lanzado por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), en el transcurso de una jornada técnica titulada ‘Rata negra: especie reemergente, situación actual, evolución y tratamiento’, celebrada en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que han participado representantes del Ayuntamiento de Madrid y de empresas de sanidad ambiental.

Los expertos abordaron la situación actual de esta especie en España y sus riesgos asociados, además de su evolución y gestión. Destacaron que la población de rata negra ha aumentado notablemente en los últimos dos años en Madrid y otras ciudades de España, como Valladolid.

El caso de Madrid es paradigmático: con apenas una decena de focos detectados y controlados en 2019, el radio de acción de esta especie se ha ido ensanchando hasta sumar, en la actualidad, hasta 35 focos, revela Anecpla.

Nidos en árboles, tejados y áticos

Nidos en árboles, tejados y áticos “La presencia de rata negra en Madrid ha venido aumentando en los últimos años y para controlar esta situación de forma adecuada resulta imprescindible una actuación rápida desde la primera detección, además de la necesaria colaboración entre todos los ámbitos implicados: Ayuntamiento y empresas de gestión de plagas por descontado, pero también es importante establecer sinergias con la propia ciudadanía, los trabajadores de parques y jardines, etcétera”, destaca Jose María Cámara, del Departamento de Control de Vectores de Madrid Salud.

Porque el ámbito de actuación de la rata negra suele estar circunscrito sobre todo a parques y jardines. Este animal no accede en ningún caso a sistemas de alcantarillado exterior o saneamientos interiores. Un problema añadido: suele construir sus nidos en los árboles, que son difícilmente diferenciables de los de las aves. También anida en tejados y áticos, y se desplaza con agilidad por tuberías y rama.

“Aquí reside el principal reto”, destaca el presidente de Anecpla, Sergio Monge. “Hasta ahora, tanto las empresas de sanidad ambiental como los planes de prevención de los ayuntamientos estaban especializados en las ratas de alcantarilla (Rattus norvegicus), cuyo tratamiento se realiza en el interior del alcantarillado y ante las cuales se asume una tolerancia de una mínima población”, apunta.

“Sin embargo, con la rata negra nos encontramos ante ejemplares que se mueven en jardines y zonas verdes, cercanos a colegios y parques infantiles, con un intenso tránsito de personas y animales domésticos, lo que complica en gran medida su gestión. Y ante la que no está tan clara esa tolerancia de una mínima densidad de población, tanto por criterios sanitarios como económicos y de imagen”, subraya.

No alimentar a palomas o gatos en la vía pública

No alimentar a palomas o gatos en la vía pública Otro de los aspectos clave a la hora de atajar este problema, y que fue destacado por todos los ponentes, es la importancia de evitar que los ciudadanos alimenten a palomas, gatos, etcétera en la vía pública. Porque, tal y como indica Jorge Galván, director general de Anecpla, “los restos de alimentos que queden en la calle atraerán a ejemplares de rata negra, fomentando su expansión y reproducción”.

Por esta razón, Anecpla insiste en la importancia de la prevención: es la mejor herramienta para el control de esta especie. La asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no deposite residuos en la vía pública fuera de los contenedores destinados a tal efecto.

“Además de los tratamientos de gestión de rata negra que ya están siendo realizados por parte de las empresas de gestión de plagas en colaboración con los distintos ayuntamientos, es muy importante también que la ciudadanía gestione sus residuos con el mayor de los civismos, para evitar así focos de basura que puedan atraer a este tipo de animales”, insiste Galván.

Anecpla se constituyó en 1992. Asocia a casi 550 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del volumen de facturación del sector en España. Sus principales objetivos se centran en la consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio ambiente. Otra de sus metas es la lucha contra el intrusismo profesional.

Alerta veterinaria: pueden contagiar a los perros

Alerta veterinaria: pueden contagiar a los perros No solo el ser humano puede ser infectado por la rata negra. También los perros corren peligro, lo que ha provocado que los veterinarios estén en alerta. Esta especie es un de una bacteria espiroqueta, la causante de la leptospirosis, enfermedad zoológica de potencial epidémico.

El contagio más frecuente de esta enfermedad “proviene de agua estancada contaminada, heridas y contacto con mucosa”. Los veterinarios aconsejan la vacunación de las mascotas.

Este roedor, aparentemente inofensivo, es en realidad una de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Así lo ha constatado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los ejemplares adultos pesan entre 150 y 250 gramos. Miden entre 16 y 22 centímetros, sin contar su cola, sin pelo y cubierta de escamas en anillo, que alcanza entre 17 y 24 centímetros. Su pelaje, pese a su nombre, puede ser gris.

Originaria de Asia, la rata negra es extremadamente ágil. Posee una asombrosa capacidad de reproducción: en ambientes urbanos con alimento abundante pueden alcanzar seis camadas al año. Y pueden tener hasta 18 crías en cada parto. Está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Web de Anecpla: http://www.anecpla.com/

Te puede interesar: España tiene casi 20 millones de ratas, cuatro por cada diez habitantes (https://verdeyazul.diarioinformacion.com/espana-tiene-casi-20-millones-de-ratas-cuatro-por-cada-diez-habitantes.html)

Foto principal: pexels