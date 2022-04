A juzgar por la gran cantidad de relojes Rolex vendidos cada año, es acertado decir que, para muchos, poseer un reloj Rolex es un deseo cumplido. Hay una gran cantidad de relojes Rolex en el mercado. Sin embargo, la gran demanda también atrae al floreciente mercado de falsificaciones y, desafortunadamente, los compradores pueden ser engañados para que para pagar por una falsificación Rolex mientras piensan que es un producto verdadero. Entonces, si has decidido que has ahorrado o tienes el dinero suficiente para comprar un Rolex, es importante que te tomes el tiempo necesario para saber que estás comprando.

Los relojes Rolex son uno de los artículos de lujo más codiciados en el mundo, por lo tanto, existe un gran mercado de réplicas falsas. La mayoría de estos relojes fraudulentos se fabrican en China, pero las investigaciones muestran que la producción se está extendiendo por toda Asia. Estos relojes falsos suelen venderse entre 40€ y 300€, habiendo su calidad mejorado en los últimos años. La moderna colección Rolex Datejust y el Rolex Submariner son objetivos principales para estas réplicas.

Incluso los traficantes experimentados pueden ser engañados por los vendedores de relojes falsos. Algunas imitaciones son fáciles de detectar de inmediato, mientras que otras réplicas más sofisticadas pueden ser mucho más difíciles de identificar. Dicho esto, puede ser difícil para una persona que apenas sabe del mundo de los relojes saber si un Rolex es verdadero o no. Para ayudar a protegerte de los vendedores deshonestos y la mercancía de imitación, hemos elaborado una lista de las características que debe cumplir un reloj Rolex genuino. Lee atentamente para asegurarte cómo saber si un Rolex es original.

Compra a vendedores de confianza

La forma más fácil de evitar la compra de un reloj de pulsera falso es comprarlo a un vendedor de confianza. Hay muchos distribuidores acreditados, pero asegúrate de encontrar a un vendedor de relojes Rolex verdaderos. Google hace un muy buen trabajo al mostrarte a los minoristas más confiables y establecidos que ayudan a evitar que entren modelos no genéricos en el mercado.

Cuidado con las reproducciones de Ebay

Por otro lado, los sitios web como Ebay y otros mercados online son solo plataformas que unen a compradores y vendedores, por lo que no son responsables de lo que se vende. Dichos sitios a menudo están plagados de productos fraudulentos y es difícil encontrar proveedores confiables y honestos que vendan relojes Rolex verdaderos. Podría ser plataformas peligrosas si aún no sabes si un Rolex es original. Por esa razón, te recomendamos que no compres en este tipo de tiendas online.

Número de serie que brilla

Los números de serie y de modelo en un Rolex verdadero son profundos y perfectamente marcados en líneas sólidas y muy finas que brillan cuando les da la luz en un ángulo como el de un borde cortado con diamantes. Por el contrario, los números en un Rolex falso o réplica, se componen normalmente de pequeños puntos irregulares debido a un proceso de marcado de menor calidad. En otros casos, estos números en los relojes falsificados tendrán una apariencia similar a la arena de ser grabados con ácido, como los relojes más comunes.

Los relojes Rolex no genuinos tienen diferentes niveles de imitación y los falsos de muy baja calidad ni siquiera tienen marcado el nombre de Rolex o el famoso logotipo de la corona en el reloj. Esto, por supuesto, es un claro indicio de que estás tratando con una pieza poco auténtica.

Un movimiento fino y elegante

El movimiento que hace funcionar a un Rolex es un ejercicio de habilidad maestro. Una réplica de reloj no puede coincidir con la destreza, la dedicación, la precisión y el conocimiento invertido en cada movimiento como el de un verdadero Rolex.

Estructura y medidas perfectas

El cuadrante de un Rolex original es perfecto, así que, si ves notas materiales desiguales, espacios inconsistentes entre las letras y manchas y / o errores ortográficos en el reloj, entonces indiscutiblemente es falso.

Visión aumentada de la fecha para mejorar la lectura

El Cyclops, en el lenguaje de Rolex, es la lupa que se encuentra sobre la ventana de fecha en la esfera de sus relojes. En un reloj verdadero, el Cyclops es convexo y aumenta la fecha 2.5 veces para facilitar la lectura. Por lo tanto, en el reloj que sea falso, la lente de aumento es plana y la fecha no se amplía. Para detectar relojes falsificados, debes prestar mucha atención a cada detalle.

Te puede interesar: Caso Abierto Detienen a 41 personas por falsificar documentos y suplantar identidades para obtener la nacionalidad española

Control de las manecillas

Por lo general, los relojes Rolex falsos tienen un control bastante básico para mover las manecillas de los minutos y las horas. Pero un verdadero Rolex tendrá una bobinadora finamente elaborada, con grabados y ranuras que son una verdadera obra de arte.