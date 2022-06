Con demasiada frecuencia, hemos sacado de la lavadora prendas que han perdido su color original. Esto es especialmente cierto en el caso de los blancos, que son particularmente susceptibles a los cambios de color.

Sin embargo, podríamos verlos renacer gracias a un producto barato. Las fundas de las almohadas, las sábanas, las camisetas y las cortinas recuperarán su color blanco brillante y también estarán suaves y completamente desinfectadas.

Si estás cansado de que los blancos amarilleen, no necesitas comprar un montón de productos especiales. Parece, de hecho, que uno es más que suficiente.

Algo más que bicarbonato

Cuando se trata de productos de limpieza doméstica alternativos, el bicarbonato de sodio suele ser el rey. De hecho, es un producto muy versátil y suave que nos permite, por ejemplo, limpiar el inodoro de una sola vez o absorber la humedad.

Sin embargo, hay otro producto que forma parte de su familia: el percarbonato de sodio. De hecho, esta sustancia ya está presente en muchos detergentes porque se considera segura y eficaz.

Cuando lo compramos en estado puro aparece en forma de polvo blanco y podemos utilizarlo tanto para lavar en la lavadora como para lavar a mano. No sólo nos sorprenderán los excelentes resultados, sino que la limpieza de nuestra ropa se convertirá en un proceso menos contaminante para el medio ambiente.

Si estás cansado de lucir unos blancos opacos y amarillentos, aún no has probado este potente producto blanqueador.

Sea cual sea la causa del amarillamiento de nuestra ropa, el percarbonato puede ayudar. Nos permitirá higienizar nuestra ropa y darle una nueva vida gracias a su potente acción blanqueadora.

Podemos utilizar el percarbonato introduciendo el polvo directamente en la lavadora o sumergiéndolo en agua caliente, donde luego remojaremos la ropa.

De hecho, no todas las prendas son adecuadas para el lavado a máquina con percarbonato. Esto se debe a que el producto se activa a temperaturas superiores a los 50°C y, por tanto, no es adecuado para prendas delicadas, como el lino, la seda y la lana. Al fin y al cabo, si no queremos estropearlos, cada tejido tiene una temperatura específica adecuada para su lavado.

Para encontrar percarbonato, basta con acudir a los supermercados más surtidos o a las tiendas de productos naturales. Recuerde, sin embargo, que aunque es menos contaminante e irritante que la lejía, debemos mantener el percarbonato lejos de los ojos y del alcance de los niños. Mercadona cuenta entre su amplia variedad de productos con precarbonato. Con este potente blanqueador no te volverás a preocupar de tus prendas más delicadas.