"Mi sindactilia". En su penúltimo post en Instagram, Almudena Cid reflexiona acerca de la afección que sufre, una que "ocultó durante años". Muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse qué significaba esta palabra. Y lo cierto es que no se trata de una enfermedad como tal, sino de una malformación.

"Las punteras protegían mis pies. Cuando dejé de calzarlas, no solo sentí que caminaba sin protección sino que, además, se evidenció todo lo que oculté durante años. En este momento de mi vida tengo algo que ver con este cisne. Mi sindactilia", expresaba Cid al subir una foto con un cisne, creando una comparación. "Es curioso, la gente asocia el cisne a la belleza y yo a algo que me hace sentir diferente", añadía.

Además, resalta también su caso con su sobrino. "Ahora cada vez que veo un cisne dibujo una sonrisa, entre otras cosas porque la sindactilia la heredó también mi sobrino Marko", indicaba.

¿Qué es la sindactilia?

Se trata de una malformación de nacimiento que desarrollan uno de cada 2.500 bebés. La sindactilia es la fusión de dos o más dedos de las manos o los pies que se encuentran conectados entre sí. Es decir, una deformidad congénita que puede presentarse en cualquiera de las extremidades, tanto unilateral (por un lado) como bilateralmente (por los dos lados). Con frecuencia aparecen entre el segundo y tercer dedo del pie, como es su caso.

La exgimnasta ha aclarado en su cuenta de Twitter "no es un problema y menos de salud", al ver los titulares de los medios que lo tachaban como tal. "En mi caso es leve. De hecho, gracias a ella creo que me sostuve mejor ante los embistes que viví del deporte y de la vida. Solo me molesta cuando me hago la pedicura y el papelito de entre los dedos no llega hasta el final", añade.