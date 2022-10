Cada vez hay más anécdotas de repartidores de paquetes que encuentran escondites ingeniosos para dejarles el pedido a los clientes, en caso de que no estén en casa. Ahora le ha ocurrido a Pepe, de Málaga, que compartió su experiencia por Twitter el pasado lunes.

En algunos casos, el mensajero no hace entrega del paquete, pero en otros contactan con el cliente para dejar el paquete en otro lugar. Esto es lo que se ha encontrado este cliente, lo que no se esperaba era dónde iba a encontrar su pedido al llegar al portal de su casa.

“Me llama el de Amazon y me dice que como no estoy en casa que si quiero que me esconda el paquete. Le dije que si… y yo rallado en plan a ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una escape Room o algo.”, escribe @pepebop en su perfil de Twitter.

En el segundo tuit ha colgado la imagen que se ha hecho viral en redes sociales, y es que, tan escondido no estaba. El repartidor había decidido dejar el pedido debajo del felpudo de la vivienda a la vista de todo el mundo. “¿Dónde estará el paquetito? Quiero una pista que no lo veo", escribe Pepe irónicamente.

Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto. pic.twitter.com/180vtEWwoK — Pepebop (@pepebop) 24 de octubre de 2022

Ambas publicaciones ya tienen más de 100.000 'me gustas', 11.000 retweets y casi tres mil comentarios y citados, en los que otros usuarios comparten anécdotas similares.

Yo vivo en el monte, tb la dejaron escondida pic.twitter.com/LrwKCVrmxz — Myriam R Pasquín 💜💛❤️ (@myropa66) 25 de octubre de 2022

A mi ni me llamaron y me lo dejaron así. pic.twitter.com/BmtX5s8OcZ — just Gabe ⏤͟͟͞͞★ (@herofnothing) 24 de octubre de 2022

Tioooo me ha pasado lo mismo ayer, pensaba que era de coña JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ESzbIMYcYG — Javier Grande🥦 (@JavichuGDC17) 24 de octubre de 2022