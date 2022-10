El cantante e influencer Xuso Jones vivó este jueves una experiencia de esas que recuerdas toda la vida. El cantante e influencer se ha quedado encerrado en en el interior de un gran bazar chino de Cabo de Palos (Murcia) cuando estaba realizando una compra. Jones suele ir mucho a comprar a este establecimiento y la mayoría de las veces comparte en redes sociales los productos que compra, pero esta vez ha sido distinta.

El exparticipante de 'Masterchef Celebrity 3' se disponía a ir a coger unas piedras de decoración cuando, de repente, las luces del establecimiento empezaron a apagarse, pillándole en mitad de uno de sus pasillos con un jarrón de cristal que pretendía comprar. Al principio, no se lo creía: "Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", dijo Xuso Jones, tomándose la situación a risa.

xuso jones encerrado en un bazar chino es lo mejor que vas a ver en mucho tiempo pic.twitter.com/9j68N3ZjHU — silvia🦄 (@niallftpablo) 27 de octubre de 2022

Mientras tanto, se recorría el local en busca de alguien y mencionaba al comercio en stories: "Me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede venir alguien a abrirme? Gracias".

"Voy a parar de grabar y llamar a la policía", decía entre carcajadas. Sin embargo, consiguió que un amigo suyo contactara con los dueños del bazar y esperando su llegada, siguió paseándose y mostrando la parte en la que estaba los objetos relacionados con la celebración de Halloween.

"Voy a sentarme en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra" decía el artista sin creerse lo que le estaba ocurriendo. Minutos después, una empleada llegó a la tienda para 'rescatar' a Xuso, asegurándole que no le habían visto entrar cuando se fue y preguntándole si no había escuchado que cerraban, además de pedirle perdón, a lo que Jones contestaba: "Que no pasa nada, me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma".

Al llegar a casa, Xuso subió una última stories, volviendo a tomarse esta situación con mucho sentido del humor: "Ya en mi camica. Se me ha olvidado llevarme el jarrón después de todo el drama".