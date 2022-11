El queso es uno de los alimentos que más gustan y unen a las personas, sobre todo, por las posibilidades que aporta a la hora de acompañarlo con comidas. El número de quesos que existen abarca un abanico demasiado amplio pero parece ser, que uno está destacando por encima del resto.

Hace unos días, Aldi ha implementado en su catálogo un queso que está causando furor en internet: "lo encontraréis en Aldi y está buenísimo" publica el usuario @Martirios19 en Twitter. Miles de personas han interactuado con el tweet y la mayoría se han sumado al carro.

Aviso para los queseros de mi TL: lo encontrareis en @Aldi_es y esta buenísimo pic.twitter.com/TrXzFtiwkq — Lula (@Martirios19) 6 de noviembre de 2022

Se trata del queso Tête de Moine: un queso semicurado típico de Suiza que se elabora con leche cruda y que es perfecto para rallar gracias a una Girolle, una herramienta especialmente inventada por el quesero Nicolás Crevoisier en 1982 para esta variedad de producto lácteo. El producto viene con esta manivela para rallarlo y servirlo, una forma muy original y cómoda de consumir el queso, y cuesta tan solo 12,99 euros.

El tweet potencia sus ventas

"¡¡¡¡Llevamos años buscando este aparato que solo vimos en Francia!!!!" contesta un usuario. "¿Pero qué necesidad me acabas de crear?", "Se lo he pasado a los amigos e irán esta tarde a por 2. No digo más.", son solo otros dos comentarios de cientos que ha recibido el tweet original.

Incluso, varias personas ya han ido a comprarlo debido a esto: "Pues aquí estoy gracias a ti!! Años buscando esto!! Aldi debería darte una comisión por cada queso vendido en este post!! Gracias mil", comenta una usuaria.

Por culpa de twiter, tenemos esto en casa, y ciertamente, está delicioso! Aldi. pic.twitter.com/9bXe7pDDyL — Tonny Málaga (@MalaguetaPasion) 9 de noviembre de 2022

Hace más de quince años fuimos al norte de Francia y nos invitaron a una fiesta familiar que no entendíamos nada el idioma, y estaba este queso y con mi hijo nos atiborramos y lo buscamos x años! No sabíamos el nombre hasta hoy❤️ ya nos bajamos uno entero jaj — Andrea Face Body art (@Andreadinnet) 9 de noviembre de 2022

Aldi se pronuncia

Incluso la cuenta oficial de Aldi se ha atrevido a pronunciarse sobre el éxito de este curioso queso en redes sociales: "Me encanta entrenar. El entreno: Dar vuelas a la manivela del queso", ha escrito en respuesta a la publicación principal.