Zara, la tienda por excelencia de Inditex, vuelve a ocupar el foco mediático. Recientemente, se ha viralizado el vídeo de una tiktoker en el que se queja de la nueva norma de Zara y ha terminado siendo ella la criticada.

"¿Alguien me puede explicar las nuevas normas de Zara en las que prácticamente te imponen que tienes que hacer algo?", así comienza este vídeo de indignación que ha alcanzado más de dos millones de reproducciones. Según la joven, la dependienta encargada de los probadores le comunicó que cuando saliese dejase la ropa perchada y colocada en el burro.

"Me han dado ganas de decirle que si se quería ir a tomar un café y me quedaba yo haciendo su trabajo. Lo que me flipa son las maneras de decirlo, imponiéndote que lo hagas cuando es su trabajo, igual no me dejan salir de la tienda si no lo percho (...) Les falta poner un cartel en el burro que diga que cuando lo veas muy lleno lo sacas a tienda y lo colocas, ¿Estamos locos o qué pasa?", se pregunta la protagonista del vídeo.

no sabía lo de la nueva norma de ZARA, me quedo helade 🥶 pic.twitter.com/jyX8A2foUz — Cooltura  (@coolturabasura) 2 de enero de 2023

"La culpa la tenemos nosotros, yo me incluyo, porque hasta día de hoy todas las veces que me lo han dicho, que han sido todas, lo he perchado y colocado donde ellos me han dicho y se terminó, no pienso volver a colocarlo y si me dicen algo se lo explicaré de la forma más educada posible", sentenciaba la tiktoker.

La realidad

Cierto es que se producen verdaderos desastres cuando los clientes acuden a los probadores y deciden no llevarse lo que se han probado. La mayoría no recogen la ropa y por diferentes motivos las quedan tiradas o puestas en los taburetes, algo que también va a desaparecer en las tiendas de Zara.

Las opiniones en Twitter son muy diversas. Hay quienes están del lado de la influencer, mientras que otros la tachan de egoísta o prepotente. Justamente, hace unos días, se difundía una imagen en Twitter de un probador de Zara.