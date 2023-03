La leche es un bien de primera necesidad y consumirla es algo primordial en nuestro día a día. Existen numerosas marcas y su elección depende del gusto y de la situación económica de cada persona. Una de las que más triunfa, especialmente por su bajo precio comparado con otras, es la leche de Hacendado.

Resulta que TikTok se ha convertido en la red social de los descubrimientos. Uno de los contenidos más consumidos son las reviews de productos de supermercados. Los 'hauls' de Mercadona arrasan en Internet y en ocasiones, se viralizan. Este es el caso de un vídeo reciente sobre la leche de Hacendado que se vende en Mercadona.

Y es que, un usuario de TikTok ha compartido el llamativo descubrimiento que ha hecho sobre este brick de leche. "Me quedé loquísimo", escribe junto al vídeo en el que pregunta a sus seguidores "¿a qué edad se enteraron?". En el vídeo se ve que al juntar dos cartones de leche, uno de frente y el otro lateralmente, se puede ver la imagen de un vaso de leche, algo que ha llamado la atención de mucha gente.

Esta publicación tiene ya más de 1,1 millones de reproducciones y acumula un montón de comentarios, en su mayoría, irónicos. "Si no veo el vídeo no me entero de esto", "no lo puedo creer", "no sabía que necesitaba saber esto", "no podría vivir sin saber esto", son algunos de los comentarios más destacados. Asimismo, señalan el "mucho tiempo libre" que tiene este usuario para haberse dado cuenta de esto.