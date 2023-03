La aplicación de mensajería móvil más utilizada en el mundo continúa actualizándose y adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios. WhatsApp es cada vez más cómodo y sencillo de usar.

A todos nos ha pasado alguna vez lo siguiente: estar escribiendo un mensaje, mientras la otra persona está en línea y -suponemos- esperando a recibir nuestro mensaje, algo que nos da mucha presión si se trata de un tema importante. O, por otro lado, entrar a una conversación para responder a un mensaje y no querer que sepan que ya estás contestando.

La aplicación permite desde hace tiempo que la gente no sepa tu última hora de conexión y si estás en línea. Los usuarios también pueden elegir a quién mostrar la foto, el estado y la información del perfil. En cambio, no se puede desactivar el estado de "escribiendo..." que aparece cuando estás respondiendo a alguien. Aun así, existe un truco muy sencillo que no muchas personas conocen.

El método consiste en desactivar los datos móviles y el wifi (o poner el modo avión). Cuando quieras enviarla, solo debes volver a activar la conexión y el texto se enviará de inmediato. Este truco también sirve si lo quieres escuchar un audio y que el emisor no se de cuenta de que lo has visto.

También hay otra alternativa. Se trata de escribir la respuesta en cualquier aplicación de notas, y después, copiarlo y pegarlo en el chat de WhatsApp. De esta manera, mientras estás escribiendo el mensaje no aparecerá el indicador 'escribiendo...' porque no lo estarás haciendo en la aplicación de mensajería.