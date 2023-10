Uno de los electrodomésticos más importantes a la hora de cocinar es el microondas. Una vez que nos acostumbramos al que tenemos, es complicado cambiar a uno nuevo, pero la tecnología va avanzando y cada vez hay más microondas con diversas funciones.

El mito del cáncer

Lo más curioso es que se pueden usar para calentar comida que normalmente cocinamos en los fogones. Y su resultado es mejor de lo esperado en varias ocasiones. Nos permite calentar o descongelar cualquier alimento de forma rápida, sin tener que gastar mucha energía ni ensuciar ningún otro instrumento.

Aun así, siempre ha existido una tendencia a pensar que las ondas del microondas pueden potenciar la aparición de cáncer en un futuro. Algo que se ha desmentido desde el Instituto Nacional del Cáncer de E.E.U.U: "Se ha establecido que la mayoría de tipos de radiación no ionizante no produce cáncer, ya que no dispone de la suficiente energía".

Precaución

Sin embargo, no todo son ventajas con este aparato y todavía se duda del riesgo que puede tener para la salud. Algunos expertos, como el oncólogo y experto en cáncer y nutrición Henri Joyeux, explica que hay que usarlo con moderación, no de forma muy seguida.

En una entrevista para Infosalus, destaca que puede tener "ciertos riesgos, como cambios en los péptidos o las proteínas, haciendo que resulten más difíciles de absorber y provocando la aparición de algunos compuestos potencialmente tóxicos." A todo esto hay que añadir que al calentar la leche en el microondas, la 'L-prolina' se convierte en 'D-prolina' que es neurotóxica y que, como también se ha observado, resulta "perjudicial para el riñón y el hígado".

Pero lo peor son los microorganismos que se encuentran en los alimentos congelados y que no se destruyen cuando los calentamos en este electrodoméstico: "la descongelación parcial de una comida puede favorecer la multiplicación de los gérmenes que contiene", por lo que "hay que tener cuidado a la hora de elegir la calidad de los productos que se compran para someterlos a estas ondas. En verano, especialmente, podemos ni darnos cuenta de que un alimento ha empezado a descongelarse debido al intenso calor".