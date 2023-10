Seguro que te ha pasado alguna vez pasear por las calles de tu ciudad y darte cuenta de que hay una botella de agua en la puerta de tu casa. Curioso sin duda, pero hay una razón válida que quizá desconozcas: ahora es el momento de averiguarlo. Otras veces también puede verlas cerca de las aceras o en el exterior de los garajes y parece que con los años esta costumbre se ha ido extendiendo cada vez más, sobre todo en Italia.

Parece que en los últimos tiempos cada vez más familias han adoptado el hábito de colocar una botella de agua en la puerta como parte de su rutina diaria. ¿Se trata de un problema de salud o simplemente de una costumbre viral? ¿Ha visto alguna vez en casa de su vecino unas botellas de plástico llenas de agua colocadas delante de la puerta? La razón es realmente sencilla, parece ser que colocando una o varias botellas de plástico fuera de casa, los animales callejeros no se detendrán a hacer sus necesidades y marcarán así su territorio con orina maloliente.

Hay muchas personas escépticas que piensan que esto no es más que un mito y que seguro que una botella no puede frenar el impulso de dejar las necesidades por ahí. Otros en el mundo han hecho suya esta creencia y varios, de hecho, utilizan la misma estratagema y colocan así una botella de agua delante de su puerta. Es más, hasta la ciencia se ha pronunciado al respecto. Según diversas investigaciones minuciosas, no hay base que confirme esta creencia campestre, cuyo origen no se puede determinar hoy en día.

Una hoja de laurel, mejor que los ambientadores

Para estar cómodos y disfrutar de momentos placenteros, necesitamos que nuestro hogar mantenga un calor constante. Y puede suponer un quebranto para nuestro bolsillo. Además, para crear ese ambiente apacible que nos invita al relax, no solo nos conviene mantener caldeada la estancia, sino también preparar la habitación con una decoración agradable, un olor que no perturbe y una atmósfera de quietud.

Para ello, te ofrecemos un pequeño truco que ya utilizaban nuestras abuelas. La protagonista de esta trampita es la hoja de laurel. Su uso te impedirá gastar dinero en difusores de fragancias. Consiste en colocar hojas de laurel frescas justo encima del radiador. Con el calor, las hojas desprenden un aroma increíble, agradable y delicado, y la casa olerá como nunca. Pero también puede ser útil secar la planta en poco tiempo y reutilizarla para preparar infusiones o como aromatizante de platos.

El laurel ayudaría a purificar y hacer que el aire de la casa sea ligero y fresco, sin recurrir a otros productos, ya que el aceite esencial se utiliza para la bronquitis y la gripe. Es aún más asombroso porque mucha gente pone hojas de laurel debajo de la cama, el sofá u otros muebles de casa. El motivo es sin duda beneficioso, a saber, alejar cucarachas, hormigas, polillas y ratones, un auténtico repelente natural. Pero hay otro posible beneficio en términos de buen humor, al parecer esta planta aromática puede favorecer la relajación y contrarrestar el estrés.