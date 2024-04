El ultimátum de Paola Olmedo a Carmen Borrego tras la ruptura: "No hay segunda parte"

Completamente al margen. Así quiere mantenerse Paola Olmedo tras la durísima exclusiva que José María Almoguera y ella concedieron hace una semana 'declarando la guerra' a Carmen Borrego. Aunque la revista 'Semana' ha publicado este miércoles nuevas declaraciones de la pareja asegurando que no cobraron ni un euro por la entrevista en la que la colaboradora anunció que iba a ser abuela -algo que la hija de María Teresa Campos niega- el sobrino de Terelu ya ha dejado claro que no han vuelto a hablar: "No hay segunda parte. Es lo mismo que ya se había hablado" ha aclarado ante las cámaras de Europa Press.

Mientras tanto, Paola, a la que llevábamos varios días sin ver, ha reaparecido tranquila después de que su todavía suegra haya cargado contra ella en diferentes programas de televisión. Y es que Carmen no ha dudado en señalar a la mujer de su hijo como la 'responsable' de la exclusiva que ha dinamitado su relación: "José María lo ha hecho por salvar su matrimonio por está enamorado. Lo ha hecho condicionado y no se ha separado de su mujer, se ha separado de su madre. Me ha sacrificado" ha reconocido.

Durísimas declaraciones que Paola asegura que no ha visto. "No voy a hablar. Lo siento de verdad, por favor" se ha limitado a responder a los reproches de Borrego, con la que ha dejado claro -con un rotundo gesto de negación- que no hablaría con ella en estos momentos.

Sin embargo, la uruguaya ha dado la callada por respuesta a los que apuntan a que su separación de José María es un montaje -para sacar dinero y vengarse de su suegra- y tampoco ha querido confirmar ni desmentir si va a sentarse próximamente en un plató de televisión para contar con pelos y señales cómo ha sido su relación con Carmen.