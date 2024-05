Adiós al mal olor del cubo de basura, la solución de Ikea que soluciona el problema en cocina

La cocina es, sin duda, una de las estancias más importantes del hogar. Con mayor o menor intensidad, la realidad es que todos en algún momento del día la utilizamos. Porque da igual si eres de esas personas a las que le encanta preparar recetas elaboradas, o si eres de los que se conforma con un sandwich frío, todos, sin excepción, terminamos ensuciando la cocina y los cacharros que haya en ella. Por muy sencillo que sea el plato que preparemos, se generan olores muy variados y fuertes propios de su cocinado que rápidamente se pueden extender e impregnar por toda la casa. En este sentido, uno de los más desagradables y molestos y que, encima, atrae a insectos, es el olor procedente del cubo de basura.

Generar basura es inevitable. Los restos de alimentos y desechos se descomponen con gran velocidad. Si bien es cierto que la mejor opción para solucionar este problema parecería ser la de sacar la basura, hay veces que ni esto consigue hacer desaparecer el mal olor. Por mucho que limpiemos el cubo, puede suceder que el hedor no solo no se vaya sino que además impregne la bolsa nueva que pongamos habiéndonos hecho perder tiempo y recursos. Pero, esto se acabó. La tiktoker Carmina (@ofical.carmina), conocida por sus numerosos consejos de limpieza del hogar, ha compartido con todos sus seguidores un sencillo truco para que no tengas que volver a preocuparte por ese desagradable olor en tu cubo de basura. Y lo mejor es que es un consejo muy rápido ¡Hacerlo no te llevará más de cinco minutos!

¿Qué tienes que hacer?

Para ponerlo en práctica, además, no necesitarás gastar apenas dinero. Con un cartón de leche o un poco de papel absorbente, unos algodones o discos desmaquillantes y unas gotas de tu aceite esencial favorito, podrás solucionar el problema. Lo primero será colocar el cartón o el papel de cocina en el fondo del cubo.Puedes usar el de los productos de Ikea de las cajas, así no generarás tanto desecho. De esta manera, en caso de que la bolsa se rompa o gotee, evitarás que se manche el interior del propio cubo. Una vez hayas dado este primer paso, deberás verter sobre el algodón o el disco desmaquillante unas cuantas gotas de la esencia que quieras. Cuando lo hayas hecho y te asegures de que esté empapado, deberás situar el algodón encima del cartón para, finalmente, poner la bolsa de basura en el cubo y despreocuparte de esos malos olores tan fuertes y desagradables en tu cocina.

