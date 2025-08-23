Electrodoméstico que arrasa en Lidl: colas para comprarlo porque está casi a la mitad de su precio
Con esta máquina se ahorra dinero
En los supermercados de origen alemán Lidl están formándose colas para comprar este pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero y que está casi a la mitad de su precio.
Se trata de una picadora de carne de 350 watios muy versátil y que cuenta con cuatro accesorios intercambiables y cuchilla de acero inoxidable.
Fácil de usar
Es ideal para picar carne y preparar salchicas, además es fácil de usar gracias a su enrolla cable y patas con ventosa para una posición segura.
Entre sus características, tiene un panel de control intuitivo de tacto suave con interruptor de encendido/apagado y función de retroceso, además, tiene una tolva de llenado, bocas de entrada y salida y rosca transportadora de aluminio fundido a presión.
También tiene un pulsador desbloqueador para cambiar los accesorios y su función turbo es de 15 minutos.
Precio de venta recomendado
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta picadora de carne tiene un precio de venta recomendado de 44,99 euros, pero en los supermercados Lidl está con un 40 por ciento de descuento, con lo que se te queda en 26,99 euros, todo un chollo.
