Cómo cuidar (y recuperar) tus uñas antes de que termine el verano

El verano no solo pone a prueba nuestra piel y cabello, también nuestras uñas. Al llegar septiembre, muchas veces nos encontramos con uñas más secas, frágiles y quebradizas. La buena noticia es que, con unos pequeños gestos diarios y algunos trucos de expertos, es posible evitar daños y recuperar una fantástica manicura.

El verano, enemigo silencioso de las uñas

Aunque solemos pensar que el invierno es la estación más dura para las uñas —por el frío o las tareas domésticas—, lo cierto es que el verano también pasa factura. Horas de piscina, largas exposiciones al sol y esmaltes que permanecen intactos durante semanas terminan debilitándolas.

Los manicuristas de Druni lo explican así: “Nadar aumenta el riesgo de resecar la uña. Al estar en el agua, esta se satura y, al evaporarse, lo hace también la hidratación, repitiéndose este proceso varias veces al día. El cloro, además, es mucho más agresivo que el agua del mar”.

Y aunque los rayos UV no modifican directamente la estructura de la uña, sí afectan a la piel que la rodea. Rosa Roselló, directora de formación de Druni, lo resume: “Una uña seca es más frágil, más estriada y más propensa a infecciones por hongos”.

El error más común: esmaltes que duran demasiado

Una de las prácticas más dañinas del verano es olvidarse de retirar el esmalte, sobre todo en los pies. Según los expertos de Druni: “El esmalte forma una película oclusiva que puede agravar la sequedad si no se cambia con frecuencia. Esto provoca manchas blancas, desprendimiento de capas de queratina e incluso problemas más graves como uñas sueltas”.

Hidratación, el gesto que marca la diferencia

Si hay un hábito que puede salvar tus uñas en verano, es la hidratación constante. No basta con la crema de manos: hay que cuidar también el contorno de la uña con bálsamos, sérums o aceites específicos.

“Al masajear a diario el contorno, el tratamiento actúa desde la matriz y fortalece la uña desde la raíz. Así, en lugar de terminar el verano con uñas debilitadas, las fortaleces”, asegura Roselló.

¿Cada cuánto hay que cambiar el esmalte?

Aunque muchas lo llevamos durante semanas, los expertos recomiendan un uso más moderado:

En manos, lo ideal es una semana .

. En pies, hasta dos semanas y media o tres como máximo.

Siempre con una base protectora y un top coat para sellar el color.

Semipermanente sí, pero con cuidado

El semipermanente es práctico, pero no conviene abusar. Uno de los grandes errores es dejarlo más de la cuenta y, peor aún, arrancarlo con las manos.

La solución es sencilla: llevar un pequeño kit de retirada en la maleta con quitaesmalte con acetona, algodón y papel de aluminio. Así podrás retirarlo de forma segura cada 10-12 días en manos y cada tres semanas en pies. Después, puedes dejar las uñas al natural o aplicar un endurecedor.

Rutina básica para unas manos bonitas

Una manicura duradera empieza con una rutina de cuidado. Los expertos de Druni recomiendan:

Hidratación diaria Aplica crema de manos al menos dos veces al día y una más rica por la noche. Para las cutículas secas, evita cortarlas y usa un bálsamo nutritivo. Corte y limado suaves Utiliza un cortaúñas preciso y termina con una lima suave (no más de 240). La forma dependerá de tu uña: cuadrada si la parte rosada es corta, ovalada si es larga.

Con estos gestos, tus uñas resistirán la intensidad del verano y llegarán al otoño sanas, fuertes y bonitas.