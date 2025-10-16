Lidl lanza su producto estrella: una mopa para limpiar persianas y cristales con una enorme facilidad

Lidl ha dado de qué hablar entre los aficionados al orden y la limpieza gracias a un nuevo lanzamiento que promete transformar las labores domésticas. Limpiar las persianas, los cristales o los suelos deja de ser una actividad tediosa cuando se cuenta con herramientas ligeras, eficaces y fáciles de usar. Por ello, el nuevo producto de Lidl está siendo todo un éxito.

Una herramienta versátil y práctica

Se trata de la mopa con pulverizador Livarno Home, diseñada para limpiar persianas, ventanas y múltiples superficies con rapidez y sin complicaciones. Este utensilio destaca por su diseño multifunción: incorpora un depósito extraíble de 500 ml que puede llenarse con agua sola o con la solución limpiadora que prefiera el usuario.

Al apretar el gatillo, se genera una ligera niebla que pulveriza el líquido, permitiendo limpiar y secar en un solo gesto, sin goteos ni marcas visibles. Aunque es ideal para suelos lisos como parquet o baldosas, también se adapta a azulejos, muebles de cocina, molduras, rodapiés y otras zonas de difícil acceso.

Su mango ergonómico con superficie antideslizante y su mopa móvil facilitan el alcance en lugares altos sin necesidad de usar escaleras. Las fundas lavables (con un 50 % de material reciclado y certificadas por el Global Recycled Standard) soportan lavados hasta 60 °C, lo que garantiza una larga vida útil.

Mopa con pulverizador Livarno Home / LIdl

La clave de su éxito

Esta mopa ha sido reconocida por su capacidad para eliminar polvo y suciedad incrustada en minutos, sin esfuerzo adicional. La combinación del accesorio adecuado permite alcanzar rincones y recovecos difíciles, logrando un acabado brillante sin subirse a sillas o escaleras.

Además, su precio es de 10,99 euros, que la hace muy atractiva para el público.

En la tienda online de Lidl, el 71 % de las reseñas son muy positivas, destacando la eficacia, ligereza y rapidez del producto. Un cliente, por ejemplo, comenta: “Muy satisfecho con esta escoba. Funciona bien, se seca rápido y pasa por todo.”