Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe)

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) / Cedida

Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  2. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  3. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  4. El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
  5. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  6. Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio histórico por la UEx: Los pies de San Pedro de Alcántara
  7. Isidoro Saavedra, 91 años: 'Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día
  8. Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto

Detenido en Plasencia por conducir un coche con un permiso falsificado

Detenido en Plasencia por conducir un coche con un permiso falsificado

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

Máxima igualdad en la parte alta de la Tercera extremeña de fútbol sala: siete equipos en tres puntos

Máxima igualdad en la parte alta de la Tercera extremeña de fútbol sala: siete equipos en tres puntos

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica
Tracking Pixel Contents