El truco del bote de vidrio para mantener los plátanos amarillos y frescos más de 15 días: "Sabía que podía hacerlo"
Una creadora de contenido de TikTok compró tres plátanos hace dos semanas; dos de ellos se han ennegrecido pero el otro está igual de bien que el primer día
Una de las presencias más incómodas en una cocina puede llegar a ser, para muchos, la de un plátano excesivamente maduro que, no hace tanto, hemos comprado. También sucede que, a menudo, dejamos las piezas de fruta en el exterior y se nos olvida que llevan demasiado tiempo en el frutero.
No obstante, existe un truco para lograr que la vida de nuestros plátanos se alargue, aguantando un poquito más en casa sin estropearse. Recientemente se ha viralizado esta ténica, llevada a cabo originalmente por Amy, una creadora de contenido de TikTok (@/amycrosslegacy) que ha publicado un vídeo donde muestra claramente el resultado.
El plátano mantiene el color y la calidad
Amy explica que compró tres plátanos hace más de 15 días, dos de ellos se han ennegrecido ya que han estado fuera en algún lugar de la cocina y otro de ellos está igual de bien que el primer día, ya que está metido dentro de un tarro de vidrio. Pero eso no es lo único que hay que hacer para conservarlos bien. Además de guardarlos en un frasco de vidrio hermético, se almacenan en una habitación sin luz directa y a unos 12 grados constantes. De esta manera, se evita la exposición al calor y se frena el proceso natural de maduración.
Por lo tanto, el truco está en reducir el contacto con el aire y el etileno. Los plátanos, al estar en un ambiente controlado, no maduran tan rápido ni cambian de color.
