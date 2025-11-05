Tarta de limón sin azúcar: 30 minutos para hacer esta receta saludable

En tiempos donde la alimentación saludable gana terreno, las versiones sin azúcar de los postres clásicos se convierten en protagonistas. Esta tarta de limón sin azúcar no solo es una delicia refrescante, sino también una opción ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de un buen postre. Perfecta para acompañar con un café o disfrutar en una tarde soleada.

Y es que, la tarta de limón es uno de los postres favoritos de muchas personas. Puede parecer que su elaboración es complicada o que requiere mucho tiempo, pero nada más lejos de la realidad. No hace falta que seas un experto en repostería para elaborarla. Solo sigue las instrucciones detalladamente y lograrás hacer un postre delicioso, que combina la acidez del limón con una textura suave y cremosa.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletas integrales sin azúcar

80 g de mantequilla derretida (o aceite de coco)

Para el relleno:

3 limones (zumo y ralladura)

400 g de yogur griego natural sin azúcar

4 huevos

3 cucharadas de eritritol o stevia (ajustar al gusto)

1 cucharada de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar (opcional):

Rodajas finas de limón

Hojas de menta fresca

Preparación