Recetas
Tarta de limón sin azúcar: 30 minutos para hacer esta receta saludable
Es una opción ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de un buen postre
En tiempos donde la alimentación saludable gana terreno, las versiones sin azúcar de los postres clásicos se convierten en protagonistas. Esta tarta de limón sin azúcar no solo es una delicia refrescante, sino también una opción ideal para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al placer de un buen postre. Perfecta para acompañar con un café o disfrutar en una tarde soleada.
Y es que, la tarta de limón es uno de los postres favoritos de muchas personas. Puede parecer que su elaboración es complicada o que requiere mucho tiempo, pero nada más lejos de la realidad. No hace falta que seas un experto en repostería para elaborarla. Solo sigue las instrucciones detalladamente y lograrás hacer un postre delicioso, que combina la acidez del limón con una textura suave y cremosa.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletas integrales sin azúcar
- 80 g de mantequilla derretida (o aceite de coco)
Para el relleno:
- 3 limones (zumo y ralladura)
- 400 g de yogur griego natural sin azúcar
- 4 huevos
- 3 cucharadas de eritritol o stevia (ajustar al gusto)
- 1 cucharada de maicena
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Para decorar (opcional):
- Rodajas finas de limón
- Hojas de menta fresca
Preparación
- Preparar la base: Tritura las galletas hasta obtener una textura arenosa. Mezcla con la mantequilla derretida y cubre el fondo de un molde desmontable, presionando bien. Refrigera durante 15 minutos.
- Preparar el relleno: En un bol grande, bate los huevos con el eritritol y la vainilla. Agrega el yogur, el zumo y la ralladura de limón, y mezcla hasta que quede una crema homogénea. Incorpora la maicena tamizada y remueve bien.
- Hornear: Vierte la mezcla sobre la base y hornea a 170 °C durante unos 35–40 minutos, hasta que el centro esté casi firme.
- Enfriar y servir: Deja enfriar completamente antes de desmoldar. Guarda en el refrigerador al menos 2 horas antes de servir para lograr una textura más cremosa.
- Decorar: Añade unas rodajas de limón y hojas de menta para darle un toque fresco y vistoso.
