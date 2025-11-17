La mejor forma de hacer una tarta de zanahoria: sin horno y con gelatina

En medio de la creciente tendencia por la repostería sin horno, una nueva estrella se abre paso en las cocinas caseras: la tarta de zanahoria fría, una versión práctica, fresca y sorprendentemente deliciosa del clásico postre. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas y sin complicaciones, esta receta promete conquistar a los amantes del sabor especiado y la textura cremosa del tradicional carrot cake.

Ingredientes

Para la base

250 g de galletas tipo María o digestivas

120 g de mantequilla derretida

Para la crema

300 g de zanahoria rallada

400 g de queso crema

200 ml de nata (crema para batir)

120 g de azúcar

10 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de nuez moscada (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar (opcional)

Nueces picadas

Ralladura de zanahoria

Canela en polvo

Preparación

Base

Tritura las galletas hasta obtener una textura de arena fina. Mezcla con la mantequilla derretida hasta que quede una masa uniforme. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable formando una base firme. Lleva al frigorífico 15-20 minutos mientras preparas la crema.

Crema de zanahoria

Hidrata la gelatina según las instrucciones del envase. Cocina la zanahoria rallada en un cazo con un poco de agua durante 8-10 minutos o hasta que esté blanda. Escurre bien. Bate el queso crema con el azúcar, la vainilla y las especias. Añade la zanahoria cocida y mezcla hasta integrar. Calienta ligeramente la nata y disuelve en ella la gelatina. Incorpórala a la mezcla anterior. Vierte toda la crema sobre la base de galleta.

Reposo y decoración