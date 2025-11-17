Recetas
La mejor forma de hacer una tarta de zanahoria: sin horno y con gelatina
Sigue paso a paso las instrucciones para hacer un postre fresco y cremoso
En medio de la creciente tendencia por la repostería sin horno, una nueva estrella se abre paso en las cocinas caseras: la tarta de zanahoria fría, una versión práctica, fresca y sorprendentemente deliciosa del clásico postre. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas y sin complicaciones, esta receta promete conquistar a los amantes del sabor especiado y la textura cremosa del tradicional carrot cake.
Ingredientes
Para la base
- 250 g de galletas tipo María o digestivas
- 120 g de mantequilla derretida
Para la crema
- 300 g de zanahoria rallada
- 400 g de queso crema
- 200 ml de nata (crema para batir)
- 120 g de azúcar
- 10 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de nuez moscada (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para decorar (opcional)
- Nueces picadas
- Ralladura de zanahoria
- Canela en polvo
Preparación
Base
- Tritura las galletas hasta obtener una textura de arena fina.
- Mezcla con la mantequilla derretida hasta que quede una masa uniforme.
- Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable formando una base firme.
- Lleva al frigorífico 15-20 minutos mientras preparas la crema.
Crema de zanahoria
- Hidrata la gelatina según las instrucciones del envase.
- Cocina la zanahoria rallada en un cazo con un poco de agua durante 8-10 minutos o hasta que esté blanda. Escurre bien.
- Bate el queso crema con el azúcar, la vainilla y las especias.
- Añade la zanahoria cocida y mezcla hasta integrar.
- Calienta ligeramente la nata y disuelve en ella la gelatina. Incorpórala a la mezcla anterior.
- Vierte toda la crema sobre la base de galleta.
Reposo y decoración
- Refrigera la tarta al menos 4 horas (idealmente toda la noche) hasta que cuaje.
- Decora con nueces, zanahoria rallada o un toque de canela antes de servir.
