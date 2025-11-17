Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mejor forma de hacer una tarta de zanahoria: sin horno y con gelatina

Sigue paso a paso las instrucciones para hacer un postre fresco y cremoso

Tarta de zanahoria

Jorge Segura

En medio de la creciente tendencia por la repostería sin horno, una nueva estrella se abre paso en las cocinas caseras: la tarta de zanahoria fría, una versión práctica, fresca y sorprendentemente deliciosa del clásico postre. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas y sin complicaciones, esta receta promete conquistar a los amantes del sabor especiado y la textura cremosa del tradicional carrot cake.

Ingredientes

Para la base

  • 250 g de galletas tipo María o digestivas
  • 120 g de mantequilla derretida

Para la crema

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 400 g de queso crema
  • 200 ml de nata (crema para batir)
  • 120 g de azúcar
  • 10 g de gelatina en polvo o 6 hojas de gelatina
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de nuez moscada (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar (opcional)

  • Nueces picadas
  • Ralladura de zanahoria
  • Canela en polvo

Preparación

Base

  1. Tritura las galletas hasta obtener una textura de arena fina.
  2. Mezcla con la mantequilla derretida hasta que quede una masa uniforme.
  3. Presiona la mezcla en el fondo de un molde desmontable formando una base firme.
  4. Lleva al frigorífico 15-20 minutos mientras preparas la crema.

Crema de zanahoria

  1. Hidrata la gelatina según las instrucciones del envase.
  2. Cocina la zanahoria rallada en un cazo con un poco de agua durante 8-10 minutos o hasta que esté blanda. Escurre bien.
  3. Bate el queso crema con el azúcar, la vainilla y las especias.
  4. Añade la zanahoria cocida y mezcla hasta integrar.
  5. Calienta ligeramente la nata y disuelve en ella la gelatina. Incorpórala a la mezcla anterior.
  6. Vierte toda la crema sobre la base de galleta.

Reposo y decoración

  1. Refrigera la tarta al menos 4 horas (idealmente toda la noche) hasta que cuaje.
  2. Decora con nueces, zanahoria rallada o un toque de canela antes de servir.

