Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España. No en vano la franquicia alemana ha sabido dar un paso más en su relación con los clientes. No solo venden alimentos y productos de limpieza. También han extendido sus redes a la hora de vender además de lo que normalmente encuentras en el supermercado otros productos que no esperarías como un chándal a muy bajo precio o herramientas o simplemente juegos. No hay que olvidar que muchos de los clientes que acuden a por algo que no es comida al final acaban haciendo de este su supermercado de confianza y por lo tanto consiguen ganar a una generación tras otra.

Pero además ha adoptado otra gran decisión a juzgar por los comportamientos de los clientes. Y es que cada vez más los usuarios de esta cadena de supermercado acuden a una de las tiendas de la cadena con el único objetivo de conseguir uno de los productos de comida para llevar. A ello se ha sumado el impulso que desde estas tiendas se ha dado en los últimos meses a la panadería, una zona de consumo rápido y en la que se ofrecen todo tipo de dulces pero también distintos panes de elaboración artesana que en muchos casos han hecho las delicias de algunos clientes.

Pero sin duda lo que más triunfa de Lidl son sus juegos para niños, sobre todo cuando se acerca la Navidad. Hace días en los foros de fans de este supermercado se popularizó la venta de una pequeña pizarra para niños que es educativa, barata y que ayuda a "mejorar la concentración y la creatividad". "A nosotros nos lo trajo el año pasado en Papá Noel y estamos encantados", señalaba una usuaria de las redes sociales.

Lo bueno es que el precio es más o menos asequible. Son 20 euros que hacen que sea algo más barato disfrutar de un buen regalo navideño. Y más en estos tiempos en los que muchos compradores están tratando de adelantar sus compras para evitar que la carestía y la falta de materiales afecte a los Reyes Magos y que puedan acudir puntuales a su cita.