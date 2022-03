La proliferación de establecimientos en los que compras los productos, pero te lo montas tú (Ikea, Leroy Merlin…) permitió en los años 70 el nacimiento del movimiento DIY (Do It Yorself) (Hazlo tú mismo). A pesar de su trayectoria, la pandemia de coronavirus ha contribuido a que esta tendencia se imponga y, además de armar los objetos, también decoremos nuestro hogar, pintemos paredes y hasta realicemos tareas de manitas que desarrollan nuestras habilidades y que nos ahorran dinero.

Sin embargo, este trabajo que debería contribuir a la convivencia, suelo provocar convulsiones cuando se efectúa en pareja y no se establece claramente quién hace qué. Un estudio de TaskRabbit ofrece datos esclarecedores: el 74% de las parejas extremeñas discute por estas tareas de bricolaje y hasta un 37% ha elogiado el trabajo de su compañero para evitar una bronca.

El informe de TaskRabbit (plataforma que pone en contacto a personas que buscan ayuda para bricolaje o labores domésticas) va más allá: El 13% de las parejas de Extremadura ha pensado incluso en el divorcio tras una de estas disputas; y el 9% ha pasado más de un día sin hablarse.

Pero no todo es negativo. La encuesta también resalta que el 63% de los encuestados afirma que estas peleas no trascienden más allá de una fricción momentánea.

Las tareas que provocan discusiones

El 50% de las parejas extremeñas discute a la hora de montar muebles, el 43% por pintar paredes; el 39% por armar estanterías; el 26% por colgar cortinas o estores y el 20% por los trabajos de jardinería o por instalar lámparas.

Para evitar discusiones, el 17% de los extremeños afirma haber arreglado a escondidas una chapuza de su pareja y el 24% evita deliberadamente hablar de las tareas de mantenimiento del hogar/bricolaje para no discutir. En este sentido, el 24% prefiere no opinar sobre el mal resultado de un trabajo doméstico realizado por su pareja y el 37% incluso prefiere alabarlo, aunque no esté contento con él.

Con estos resultados, Esperanza Martínez, psicóloga sanitaria, subraya que "en la pareja, el bricolaje y las tareas del hogar pueden ser una fuente de estrés y peleas. En esos momentos, pueden salir a relucir las peores partes de nuestra personalidad, lo que provoca enfrentamientos y decepciones. Pasar tiempo de calidad con la pareja es esencial, y si el tiempo dedicado a colocar las estanterías o a limpiar los armarios es una fuente de disputas, delegar es la clave. Mi recomendación es delegar o distribuir las tareas a lo largo de la semana y no dejarlas para el fin de semana, un periodo asociado en nuestro subconsciente al ocio".

Los expertos de TaskRabbit determinan que existen fórmulas para eludir las crisis y, entre ellas, recomienda la planificación y organizaciones de las tareas, además de dividirlas según los gustos; pero, como conclusión, la mejor idea es delegar el trabajo. De hecho, en el estudio se apostilla que el 33% de los extremeños opta por contratar a un profesional como solución para evitar discusiones sobre el bricolaje.