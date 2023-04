La limpieza es una parte esencial en los hogares. Los supermercados disponen de miles de productos de limpieza de diferentes tipos y formas para que el cliente tenga una gran variedad de opciones donde elegir. A día de hoy, puedes limpiar cualquier cosa adquiriendo un solo producto de limpieza.

Mantener la casa limpia y ordenada es esencial si no quiere correr el riesgo de verse rodeado de gérmenes y bacterias. Las estancias que se ensucian con más facilidad son las que se utilizan con más frecuencia y son el cuarto de baño y la cocina. Especialmente en el cuarto de baño es muy fácil que se acumulen suciedad y bacterias, por lo que hay que desinfectarlo a menudo para mantener la habitación limpia e higiénica.

Además de gérmenes y bacterias, en los lugares donde hay vapor también puede formarse moho, que además de antiestético es perjudicial para la salud. Aunque limpies tu piso, a menudo puede ocurrir que de repente veas unas molestas telarañas, con arañas dentro.

Cuando esto ocurre, es probable que la araña ya lleve allí unos días, así que, naturalmente, lo primero que se te ocurre es deshacerte de ella. ¿Cómo? Basta con poner un trozo de tela en la escoba, de esta forma solucionarás el molesto problema en casa en un abrir y cerrar de ojos. En los siguientes párrafos te revelaré exactamente qué hacer, este método eficaz y útil te sorprenderá.

El remedio que te propongo hoy es realmente fácil de poner en práctica, sólo te llevará unos minutos y es súper eficaz. Así que, después de colocar un trozo de tela en la escoba, sujétalo con pinzas de tender la ropa, de las que se usan para colgar la ropa. A continuación, prepara un pulverizador vertiendo agua simple en una botella con pulverizador, llenándola hasta la mitad, y un tapón de suavizante. Una vez hecho esto, rocíe la solución resultante en el trozo de tela y limpie el techo con ella.

De este modo podrá limpiar a fondo incluso las zonas del techo a las que no suele llegar cuando limpia el piso. Es precisamente allí donde más se acumula el polvo; también son los lugares donde las arañas crean sus telas sin ser molestadas.

Utilizar la escoba en el techo y las paredes no es posible porque se corre el riesgo de ensuciar aún más, pero el trozo de tela evitará que esto ocurra. Se trata, por tanto, de un truco muy sencillo que te permitirá limpiar todas las zonas de la casa, incluso las de más difícil acceso, sin demasiado esfuerzo.

Añadiendo suavizante a la tela no sólo limpiarás más a fondo, sino que además esparcirás un agradable aroma por toda la casa. Por supuesto no es necesario que utilices una tela nueva, puedes utilizar una vieja que no esté en mal estado, no debe estar rota ni demasiado manchada.