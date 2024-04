Adiós a la suciedad del horno sin frotar: solo necesitas un bol con agua y esta cucharada

No siempre es fácil limpiar bien el horno. Si no podemos permitirnos utilizar productos respetuosos con el medio ambiente, podemos, con las precauciones necesarias, utilizar productos químicos que dejarán nuestro horno como nuevo. No te asustes, no necesitarás muchos ingredientes y el proceso, o mejor dicho, el proceso que elijas, será muy sencillo de llevar a cabo. Si la suciedad a eliminar no es muy grande, existen dos métodos rápidos y sencillos.

Limpieza del horno

Para limpiar el horno, basta con verter 1,5 litros de agua hirviendo en un recipiente grande. A continuación, introduce el recipiente en el horno sucio. A continuación, añade 1 cucharada sopera de amoniaco al agua, mézclalo ligeramente y cierra el horno.

Dejamos la mezcla toda la noche y, a la mañana siguiente, sacamos el bol del horno. A continuación, retiramos todas las rejillas y limpiamos todas las superficies del horno con un paño limpio. En un abrir y cerrar de ojos, verás cómo desaparecen todas las manchas de grasa y suciedad.

Limpiar las rejillas

Sin embargo, para limpiar bien las rejillas del horno, tienes que llenar el fregadero con agua caliente. Atención: el agua debe cubrir las rejillas.

A continuación, añade 4 ó 5 pastillas de lavavajillas al agua. Llegados a este punto, introducimos las rejillas en el agua y las dejamos en remojo, de nuevo toda la noche. Una vez pasada la noche, puedes limpiar fácilmente las rejillas con una simple esponja para eliminar por completo cualquier incrustación.

Si, por el contrario, el horno parece muy sucio y quieres utilizar un método un poco más tradicional y rápido, esto es lo que debes hacer. Basta con colocar una bolsa de plástico en el suelo debajo del horno y, a continuación, utilizar un paño limpio para recoger las migas del interior del horno.

Nos ponemos guantes y mascarilla y pasamos a utilizar los productos químicos. En esta fase, cogemos nuestro spray especial para limpiar superficies de horno y lo pulverizamos por toda la superficie, siguiendo las instrucciones, después de calentar ligeramente el horno.

A continuación, limpiamos todo con una esponja áspera y secamos cuidadosamente con papel absorbente. Aclaramos el horno pasándole un paño húmedo 3 ó 4 veces para eliminar todo el producto. Volvemos a colocar las rejillas en su sitio y rociamos vinagre por todo el horno para que quede reluciente.

Por supuesto, volvemos a secar con papel de cocina. Para limpiar el exterior, sólo necesitas un paño de microfibra húmedo. Ya estamos listos para ponernos manos a la obra.