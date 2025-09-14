Nuevas tendencias en decoración
Si la mampara de ducha es tu peor enemigo, esta es la alternativa que revoluciona la decoración de los baños
Con esta solución, te olvidarás de las manchas de cal
Las mamparas de ducha son un elemento casi omnipresente en los baños modernos. Su popularidad se debe a su capacidad para evitar salpicaduras y su diseño elegante. Sin embargo, no todo son ventajas. Este sistema, que aísla el espacio de la ducha, puede provocar humedad en las paredes y se enfrenta a un enemigo común: la cal.
Las antiestéticas manchas de cal son una lucha constante que requiere una limpieza diaria para mantener la mampara en perfecto estado. Aunque existen numerosos trucos caseros y productos para combatirlas, cada vez más personas buscan una solución más radical: deshacerse de la mampara por completo.
Destronar a las mamparas
Las últimas tendencias en decoración de interiores apuntan a una dirección sorprendente: eliminar la mampara de ducha para optar por el minimalismo. De ahí, que la alternativa que está ganando terreno son los muros separadores.
Estos muros, ya sean de obra o prefabricados, cumplen la misma función que una mampara, evitar las salpicaduras y aislar el plato de ducha, pero con un enfoque minimalista. Esta opción no solo elimina la limpieza de cristales, sino que aporta un toque de diseño único al baño.
Pero también exiten soluciones menos drástica. Se trata de los medios muros, una excelente opción. No obstante, ofrecen menos protección contra las salpicaduras, pero permiten que la luz fluya creando un espacio más amplio y luminoso.
Otra opción a considerar son los separadores, que no requieren grandes obras y ofrecen más flexibilidad de diseño. Aunque pueden ser menos duraderos que los muros de obra, aportan un aspecto minimalista y moderno al baño.
En definitiva, si estás cansado de luchar contra las manchas de cal, quizás sea el momento de darle una oportunidad a esta nueva tendencia.
- Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan 'graves
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- Gendarmes franceses en Cáceres: la historia detrás de las patrullas mixtas que protegen a los turistas
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia