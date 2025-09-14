Si la mampara de ducha es tu peor enemigo, esta es la alternativa que revoluciona la decoración de los baños

Las mamparas de ducha son un elemento casi omnipresente en los baños modernos. Su popularidad se debe a su capacidad para evitar salpicaduras y su diseño elegante. Sin embargo, no todo son ventajas. Este sistema, que aísla el espacio de la ducha, puede provocar humedad en las paredes y se enfrenta a un enemigo común: la cal.

Las antiestéticas manchas de cal son una lucha constante que requiere una limpieza diaria para mantener la mampara en perfecto estado. Aunque existen numerosos trucos caseros y productos para combatirlas, cada vez más personas buscan una solución más radical: deshacerse de la mampara por completo.

Una ducha con una enorme mampara. / EL PERIÓDICO

Destronar a las mamparas

Las últimas tendencias en decoración de interiores apuntan a una dirección sorprendente: eliminar la mampara de ducha para optar por el minimalismo. De ahí, que la alternativa que está ganando terreno son los muros separadores.

Estos muros, ya sean de obra o prefabricados, cumplen la misma función que una mampara, evitar las salpicaduras y aislar el plato de ducha, pero con un enfoque minimalista. Esta opción no solo elimina la limpieza de cristales, sino que aporta un toque de diseño único al baño.

Pero también exiten soluciones menos drástica. Se trata de los medios muros, una excelente opción. No obstante, ofrecen menos protección contra las salpicaduras, pero permiten que la luz fluya creando un espacio más amplio y luminoso.

Un hombre, limpiando un mampara. / EL PERIÓDICO

Otra opción a considerar son los separadores, que no requieren grandes obras y ofrecen más flexibilidad de diseño. Aunque pueden ser menos duraderos que los muros de obra, aportan un aspecto minimalista y moderno al baño.

En definitiva, si estás cansado de luchar contra las manchas de cal, quizás sea el momento de darle una oportunidad a esta nueva tendencia.