Encontrar dietas para adelgazar o perder peso tras los excesos del verano es uno de los objetivos que nos marcamos en septiembre. Haylie Pomroy, nutricionista de la artista americana Jennifer López, ofrece algunas claves para acelerar nuestro metabolismo y mantener nuestra salud. No todo se basa en controlar los alimentos de nuestra dieta y quemar calorías haciendo ejercicio físico sin parar.

Reese Witherspoon es otra de las famosas que se han puesto en las manos de Pomroy, que tiene un mensaje muy claro: elegir las comidas correctas en los momentos correctos para elevar el ritmo del metabolismo y conseguir resultados visibles en el cuerpo y también en la salud. No sólo se trata de adelgazar, se trata de estar sanos, tener más energía o tener mejor tono de piel.

La nutricionista propone seis principios para tener un metabolismo sano. Lo hace en su nuevo libro "Metabolism Revolution".

Comer algo en los 30 minutos siguientes a despertar

Existen muchas teorías sobre desayunar o no. Hay quien defiende la importancia de esta comida y hay quien prefiere hacer, por ejemplo, ejercicios cardiovasculares por la mañana en ayuno para quemar más grasa. Pomroy es de las que creen que hay que desayunar nada más levantarse para darle gasolina al cuerpo. A partir de ahí, se puede comer un snack a media mañana y, en general, comer aproximadamente cada tres horas para mantener activo el metabolismo.

Real Food

Pomroy es defensora del "realfooding" o lo que viene siendo "alimentos reales". Hay que comer comidas reales, sin procesar: frutas, verduras, cereales, carne, huevos, pescado...

Comer variado

Una de las razones por las que la gente se aburre de las dietas es porque siempre comen lo mismo. En la variedad de alimentos está la clave para comer sano siempre sin llegar a tirar la toalla. Para hacerlo, Pomroy recomienda planificar los menús semanales para no caer en tentaciones de última hora por falta de ideas a la hora de preparar la comida. Lo idea es combinar diferentes vegetales, frutas y proteínas durante toda la semana.

No contar calorías

Ya sabemos que la única manera de adelgazar pasa por lograr un déficit calórico, pero no hay que perder la cabeza. Contar calorías es un error porque nos hace estar centrado en la cantidad de comida y no es su calidad. Según Pomroy, si comemos poco, el metabolismo funciona más despacio y "hasta la lechuga se almacenará como grasa". Es mejor, centrarse en la calidad de los alimentos y no en la cantidad.

Comer lo que te gusta

Comer algo que nos gusta estimula la secreción de endorfinas y reduce el estrés. Esto hace que el metabolismo mejor. La recomendación de la nutricionista es comer lo que nos gusta, pero de la manera más saludable posible. La pizza, por ejemplo, está admitida pero mejor si es casera y con buenos ingredientes.

Ejercicio estratégico

Hacer ejercicio sí, pero no de cualquier forma. No basta con hacer entrenamientos cardiovasculares (correr, bici, elíptica) hay que combinarlo con ejercicio de fuerza (pesas). Antes del entreno, recomienda comer un snack sano (una fruta, por ejemplo) para estimular la quema de grasa.