El miércoles vivimos una de las situaciones más tensas en el programa 'Sálvame Diario' y es que justo cuando estaba a punto de terminar, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández acudían al plató de 'Secret Story' sin saber que allí se encontraba Terelu Campos, con la que el colaborador no tiene precisamente una buena relación en estos momentos.

Ojiplática y con la mascarilla obligatoria puesta, Terelu no quiso ni mirar a Kiko Hernández y mucho menos contestar a Jorge Javier Vázquez. De hecho, Carlos Sobera intervino en el directo y le preguntó a la Campos si quería que echase a Kiko... ella, ni corta ni perezosa, hizo un gesto raro con los hombros con el que ni afirmaba, ni rechazaba...

El enfado de Kiko Hernández fue tal que terminó abandonando el plató por sí mismo y aseguraba que su compañera era una ridícula porque no le había hecho nada para que ni siquiera le mirase a la cara... pero esta tarde, el colaborador se ha quedado a gusto porque ha mirado a cámara y le ha dedicado unas palabras a Terelu por el feo de ayer: "Es déspota, clasista y digna para lo que la interesa. Me fui del plató por tu madre. Estoy de lamer traseros que ponen Campos hasta aquí. Ya no sé cómo actuar contigo, te he pedido disculpas, he hecho las paces con Carmen, he ido a comer con tu madre. Estoy harto. Todo el día con la mascarilla..... que la que pillaste el covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares".

El discurso del colaborador iba cogiendo un tono bastante feo y agresivo, ya que estaba descargando su furia contra su examiga y no había quién le parase, ni siquiera Jorge Javier Vázquez: "Carmen tiene más humildad que tú. No soportas que Carmen esté trabajando aquí y que me lleve bien con tu madre... luego dices vamos a querer a mi madre y ¿tú qué haces? cuando te interesa a pillar, te sientas en un plató a qué. No he contado ni la mitad de la comida con tu madre. Ni te trago a ti, ni a tu hija".

Mientras tanto Carmen Borrego permanecía callada y en ningún momento ha salido a defender a su hermana, una actitud que sabemos, no le va a gustar a la periodista porque siempre está en el medio de todas las polémicas y en esta ocasión, su hermana no ha dado la cara por ella.