Hay olor a 'focaccia' aromática y aceitosa en la panadería solidaria Pan de Mar, en Palma. La actriz Christine Neubauer, que reside en Mallorca parte del año, divide grandes trozos de masa con un cuchillo, trabaja la mezcla con manos hábiles y mete el pan en el horno con tanta confianza como si nunca hubiera hecho otra cosa. No es panadera, pero probablemente es la intérprete más ocupada de Alemania, debido a que ha aparecido en más de un centenar de películas de cine y televisión. "En una interpretaba a una panadera. Cuando me sumerjo en un rol que tiene un trabajo en particular, aprendo tanto como puedo sobre él para que mis movimientos parezcan auténticos", afirma Neubauer.

En Pan de Mar aprovecha las habilidades adquiridas para llamar la atención sobre el proyecto social de la panadería palmesana. "Creo que el tipo de ayuda es muy buena porque cubre dos caras: Aquí trabajan personas que han perdido su empleo y no reciben ningún apoyo. Por otro lado, la mitad del pan va a las personas necesitadas", dice la actriz. Funciona tan bien que el establecimiento de la calle Ample de la Mercè ya no puede seguir el ritmo de producción: podrían dar trabajo a más personas porque los hoteles y restaurantes de la isla les piden pan, pero la capacidad de este antiguo horno de pizza es insuficiente, por lo que solicita donaciones para poder adquirir un nuevo horno. Además de su compromiso con una buena causa, la intérprete tiene actualmente más proyectos. Acaba de regresar de una importante gira teatral por Alemania con 'Celine', una comedia sobre delincuentes. "Lo que me llevo es lo agradecida que estaba la gente por llorar de risa durante dos horas y olvidarse de los problemas cotidianos", dice. Su vida tampoco ha sido para reír últimamente, ya que su padre murió hace dos años y, desde entonces, ha estado principalmente en Múnich: "Los tiempos son duros y mi madre tiene 84 años". La actriz la acompañó durante la pandemia y ahora en Navidad, aunque después Neubauer y su pareja, el fotógrafo chileno José Campos, volverán a Mallorca para pasar un tiempo en su piso de Palma o en su casa en la Serra de Tramuntana, donde le gusta retirarse a pintar. Y tiene ambiciosos planes para 2022, ya que ha decidido hacerse un hueco en el panorama cinematográfico y televisivo de habla hispana. "Me encantan los nuevos desafíos. Precisamente porque soy una veterana en el trabajo, nunca debes quedarte quieta", señala. "En alemán he experimentado todo lo que una actriz podría desear". Ahora sueña con ser vista de una manera completamente diferente por un público "libre" que no la conoce. Está en contacto con una película hispano-argentina, pero aún no se ha financiado en su totalidad. "Es de aventuras e interpreto a una científica alemana que va a la Antártida para descubrir un secreto", explica. En principio, su pareja ejercerá como fotógrafo en la producción. Se conocieron en el trabajo y aseguran que suelen hacerlo en armonía, a menos que haya diferentes ideas sobre lo que es mejor para el proyecto. En otro trabajo conjunto que se ha retrasado por la pandemia, Campos se suma como productor de cine. Se trata de una 'road movie' chilena con dos mujeres que son seguidas por dos asesinos a través del desierto de Atacama. "Se me pone la piel de gallina cuando lo cuento", dice Christine Neubauer. El desierto despierta otro tipo de emociones: la pareja está comprometida desde hace mucho tiempo y quiere casarse allí, en Atacama.