El polémico post que Bebe publicó por el 8 de marzo ha vuelto a viralizarse. La artista extremeña Bebe sembró la polémica por su mensaje del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La intérprete de himnos feministas como Malo o Ella publicó un texto en Instagram en el que afirmaba: "Feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y puedan salir a gritar que quieren volver "solas y borrachas" a casa".

"Feliz día a las mujeres que sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo con codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos", continuaba la de Zafra.

También hacía mención a las críticas hacia los piropos: ""Feliz día a las mujeres que supieron escuchar un 'guapa' con una sonrisa y un rubor".

Cerraba su texto diciendo que "Feliz día a todas las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales".

Este es el post completo:

Y aquí las dos canciones mencionadas, más allá de controversias. Ambas son de su primer disco Pa'fuera telarañas, lanzado en 2004:

Malo

Letra:

Apareciste una noche fría

Con olor a tabaco sucio y a ginebra

El miedo ya me recorría mientras cruzaba

Los deditos tras la puerta

Tu carita de niño guapo se la ha ido

Comiendo el tiempo por tus venas

Y tu inseguridad machista se refleja

Cada día en mis lagrimitas

Una vez más no, por favor, que estoy cansada

Y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Una vez más no, por favor, que estoy cansada

Y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morado de mi mejilla saldrá el balo

Pa' cobrarme las heridas

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

El día es gris cuando tú estás

Y el sol vuelve a salir cuando te vas

Y la penita de mi corazón

Yo me la tengo que tragar con el fogón

Mi carita de niña linda

Se ha ido envejeciendo en el silencio

Cada vez que me dices puta

Se hace tu cerebro más pequeño

Una vez más no, por favor

Que estoy cansada y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Una vez más no, por favor, que estoy cansada

Y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morado de mi mejilla saldrá

El valor pa cobrarme las heridas

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morao de mi mejilla

Saldrá el valor pa cobrarme las heridas

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

Malo eres porque quieres

Malo, malo, malo eres

No me chilles, que me duele

Eres débil y eres malo

Y no te pienses mejor que yo ni que nadie

Y ahora yo me fumo un cigarrito

Y te echo el humo en el corazoncito porque

Malo, malo, malo eres, tú

Malo, malo, malo eres, sí

Malo, malo, malo eres, siempre

Malo, malo malo eres

Ella

Letra:

Ella se ha cansao de tirar la toalla

Se va quitando poco a poco telarañas

No ha dormido esta noche pero no esta cansada

No mira ningún espejo pero se siente to' guapa

Hoy ella se ha puesto color en las pestañas

Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña

Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada

Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño

Hoy vas a comprender

Que el miedo se puede romper con un solo portazo

Hoy vas a hacer reír

Porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto

Hoy vas a conseguir

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado

Hoy vas a ser la mujer

Que te dé la gana de ser

Hoy te vas a querer

Como nadie te ha sabio querer

Hoy vas a mirar pa' lante

Que pa' atrás ya te dolió bastante

Una mujer valiente, una mujer sonriente

Mira como pasa

Hoy nació la mujer perfecta que esperaban

Ha roto sin pudores las reglas marcadas

Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos

Hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño

Hoy vas conquistar el cielo

Sin mirar lo alto que queda del suelo

Hoy vas a ser feliz

Aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo

Hoy vas a conseguir

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño

Hoy vas a comprender

Que el miedo se puede romper con un solo portazo

Hoy vas a hacer reír

Porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto

Hoy vas a conseguir

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado oh