Después de varios meses en silencio, Ivonne Reyes reaparecía este viernes en el 'Deluxe' para responder a las declaraciones de Pepe Navarro convencido de que Alejandro no es hijo suyo y, dejando claro que no hay ningún tipo de duda al respecto ni por su parte ni por la del presentador, aseguraba que no hay ninguna posibilidad de que el joven actor se someta a las pruebas de paternidad como el comunicador reclama.

Sin embargo, la entrevista daba un giro de guión inesperado con la entrada telefónica de Eva Zaldívar - exmujer de Pepe y madre de sus hijos Andrea y Marlo - para protagonizar un tenso encontronazo con Ivonne cargado de reproches por ambas partes. Mientras la empresaria invitaba a la modelo a que Alejandro se sometiese de una vez por todas a las pruebas de ADN para disipar las dudas - manteniendo que de ser hijo biológico del presentador sería "bienvenido en nuestra familia" - Ivonne contraatacaba insinuando que uno de los hijos de Eva podría no ser de Pepe y que este le habría pedido pruebas de paternidad por sus sospechas. Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y sobre las que el comunicador se ha pronunciado tajante, asegurando a 'El programa de Ana Rosa' que no puede calificar la entrevista de la venezolana de otra cosa que no sea "delictiva" y confesando que le ha "dolido que de forma reiterada durante la noche Ivonne pusiese en duda la paternidad de uno de los hijos que tiene con Eva". "Es miserable" ha afirmado Pepe, que como ya ha adelantado, "va a tomar medidas legales" - junto a su exmujer y sus hijos Andrea y Marlo - por las declaraciones de Ivonne insinuando algo que no está dispuesto a permitir.