Antonio Resines ha hablado sobre su experiencia con el covid. El actor, que estuvo ingresado 48 días ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha confesado en una entrevista en El País Semanal que "me quería morir. No podía más. De hecho, en mi delirio, se lo dije a los médicos: Pegadme un tiro de una puta vez".

El actor detalla que sufrió delirios a causa de la medicación, llegando a pensar que querían matarle: "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo". Había insultado a médicos, enfermeras, personal y visitas.

"Quería irme de ahí, a leer el periódico con un amigo que se murió hace ocho años, Rafa Santillán. Tomarme un café o una caña con él y otros también de por aquí, pero para eso me tenía que morir. Mandé una carta a mis padres. Pero una carta como de alguien que no sabe escribir, como de película de paletos. Les decía que en el tránsito cuidaran de Ana y de Ricardo, mi hijo. Me cansé, me cansé de verdad, me estaba yendo… Probablemente me encuentre a mis padres y a mis amigos por ahí, me figuré. En ese momento creí, sí, que quizá hubiera algo", narra en la entrevista.

Resines también defendió la sanidad pública, a la que está agradecido por el trato: "El seguimiento lo hacen intensivistas, especialistas en infecciones, psicólogos clínicos, psiquiatras, equipos que se turnan. La UCI es un sitio impecable. El problema fundamental de la sanidad no son los trabajadores, son las infraestructuras y la falta de dinero y de personal. Ahora, los que atienden y se dejan ahí la vida te tratan como si estuvieras en un palacio".

Aún recuperándose, el actor dijo hace un mes que no creía que "haga nada de trabajo hasta después del verano". Sin embargo va a protagonizar una nueva serie de Movistar+, 'Sentimos las molestias'.