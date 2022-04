Tamara Falcó se dejó ver poco durante la boda de su primo Álvaro Falcó Chávarri e Isabelle Junot el pasado sábado en Plasencia, aunque fue una de las celebrity para demandada y deseada. Sin embargo y pasado unos días, la marquesa de Griñón ha mostrado a través de su Instagram cómo fue el evento y lo ha compartido con todos sus seguidores.

El bodorrio congregó a numerosos rostros conocidos y se convirtió en uno de los grandes eventos de la temporada. De hecho y según informa la agencia Efe, Marta Ortega, Eugenia Silva, Amparo Corsini o Xandra Falcó, entre otras, mostraron su elegancia y estilo, pero su outfit no se desveló hasta el pasado martes que la joven abrió sus redes sociales para mostrarlo y para desvelar cómo lo pasó durante la fiesta.

Su vestimenta fue un modelo de su nueva colección, un vestido Evest, con un primaveral y vivo estampado en tonos rojizos, naranjas y rosas, corte bajo el pecho, drapeado a la cintura y mangas largas abullonadas. Un diseño elegantísimo a la par que alegre, con el que Tamara se ha ganado un puesto de honor en el ranking de las mejor vestidas de la boda.

Sonriente y tan espontánea como siempre, la marquesa de Griñón ha explicado que si no se dejó ver durante el enlace no fue de modo premeditado sino porque el palacio de Mirabel de Plasencia se conecta con el Parador - donde ella se alojaba - y pasó directamente por dentro de un sitio a otro; algo "muy práctico", como ha asegurado.

Y ahora, una vez que ya se ha publicado la exclusiva del enlace, Tamara ha abierto su álbum íntimo, compartiendo con sus seguidores en Instagram las imágenes más especiales de este día único. Unas fotografías en las que la marquesa de Griñón descubre su vestido y la sofisticada pamela a juego que eligió para la ocasión, además de posar de lo más cómplice y cariñosa con los novios - Isabelle le dio su ramo, dejando entrever que su boda con Íñigo Onieva será la siguiente - y con sus hermanos por parte de padre: Manolo, Xandra y Duarte Falcó.

Además, Tamara ha mostrado la decoración floral con la que los marqueses de Cubas adornaron el palacio de Mirabel, las elegantes mesas donde comieron los invitados - destacando los elementos naturales, con pequeños árboles incluidos - y ha posado con el sacerdote que ofició la boda. Eso sí, de su novio, ni rastro en las imágenes privadas e inéditas que ha compartido. ¿Por qué no ha publicado ninguna instantánea con Íñigo?

Muy unida tanto a su primo como a su íntima amiga, la socialité no ha dejado pasar la ocasión de dedicarles unas preciosas y emotivas palabras, que reflejan lo importante que su boda ha sido para ella: "El pasado sábado se casaban dos de mis personas favoritas del mundo: @isabellejunot & @alvarofalco. Durante la ceremonia, nuestro queridísimo Padre Cruz dijo algo que se me quedará grabado -"Este amor que podría parecer una casualidad, ha sido ideado por Dios desde toda la eternidad para toda la eternidad" ha escrito, asegurando que esta unión no es otra cosa que "un precioso milagro". "Ya no están solos sino que son una sola persona. Gracias a Dios por haberlo hecho posible porque además de ser este amor una bendición para ellos, también lo es para todos los que tenemos la suerte de tenerles en nuestras vidas. Os quiero muchísimo" ha confesado emocionada.